Carolina Soto revela la verdadera razón por la que renunció a RCN

La presentadora había renunciado el pasado mes de mayo y se pensó, por ese entonces, que Soto había renunciado, ya que Claudia Gurisatti dio la orden de que las presentadoras también debían generar contenidos (hacer reportajes, entrevistas, notas).

En entrevista con el portal web Pulzo, la presentadora, frente al tema, explicó que ella no tiene ningún problema con hacer reportería, ya que lo ha hecho en varias ocasiones.

“Imagínate, yo entré al canal siendo reportera, porque nunca entré como presentadora. Duré cuatro años haciendo reportería, y trabajando más de 12 horas en el día (entraba a las 8 de la mañana y llegaba a mi casa a las 10 de la noche), entonces, ¿qué problema iba a tener yo de hacer una simple sección que, en realidad, no me para ni un día de trabajo? O sea, eso es una vez a la semana, yo ya la tengo clarísima para escribir, editar y para buscarme mis notas. No tenía ningún problema”.

Soto, además, señaló que la decisión la tomó, teniendo en cuenta la opinión de su esposo, Germán González. Ambos determinaron que era momento de buscar nuevas oportunidades laborales.

La presentadora, en la entrevista, agregó que hará parte de un matutino en el Canal Uno, que está próximo a salir al aire.