La bohemia Holbox, amenazada con cerrar al turismo por falta de luz y agua

La falta de servicios básicos como agua potable y luz eléctrica en Holbox, en el Caribe mexicano, amenaza con la posibilidad de que se cierre al turismo esta paradisiaca y bohemia isla maya, según dirigentes de agrupaciones turísticas y sociales.

Holbox (México), 1 ago (EFE).- La falta de servicios básicos como agua potable y luz eléctrica en Holbox, en el Caribe mexicano, amenaza con la posibilidad de que se cierre al turismo esta paradisiaca y bohemia isla maya, según dirigentes de agrupaciones turísticas y sociales.

La presidenta de la Asociación de Hoteles de Holbox, Bárbara Hernández, dijo a la prensa que el amago del cierre del muelle el fin de semana pasado fue una advertencia para las autoridades involucradas, y avisó de que la amenaza seguirá latente si hay desabastecimiento de agua.

Según Hernández, la petición que hicieron de que se cerrase el muelle "de diez de la mañana a cuatro de la tarde" fue una "llamada de atención" a las autoridades ante la "emergencia de subsistencia" por falta de servicios básicos que sufren.

"No teníamos agua y no teníamos luz; si lo sumo a que no tenemos una adecuada comunicación, que no tenemos muchas veces internet ni teléfono, pues se pone la cosa tremenda", destacó.

Situada frente a la costa noreste de la Península de Yucatán, en el Mar Caribe, la isla Holbox forma parte de la Reserva de Yum Balam y de la Reserva de la Biosfera del Tiburón Ballena.

Holbox está a unos 145 kilómetros de Cancún, el mayor destino turístico de la Riviera Maya.

Con una superficie de 55.948 kilómetros cuadrados y separada de tierra firme por una laguna baja de 10 kilómetros de ancho que alberga más de 150 especies de aves como flamencos, pelícanos y otros pájaros y criaturas exóticas, la isla es un creciente destino turístico, particularmente de aventura y descanso.

Ante la situación de los servicios en Holbox, la noche del sábado un grupo de funcionarios de Quintana Roo y del municipio de Lázaro Cárdenas tuvieron una reunión de emergencia con líderes locales, con quienes acordaron el abastecimiento inmediato de agua potable e iniciar a partir de este lunes una serie de obras, entre ellas el drenaje sanitario. De esta forma se conjuró el cierre del muelle.

La presidenta del Consejo de Desarrollo de Holbox, Alejandrina Selem, señaló en conferencia de prensa que, tras una semana sin contar con suministro de agua potable y de fallas constantes en el servicio eléctrico, "lo inmediato es el desabasto de agua", una vez que las autoridades han comprendido la "magnitud" del problema.

Añadió que durante la reunión se logró un acuerdo provisional mediante el cual están ingresando a la isla 19 pipas (camiones cisterna) de agua "que se están abasteciendo en Chiquilá (puerto situado en tierra firme) y los ferris están apoyando".

"Normalmente no trabajan en domingo pero están trabajando las 24 horas", comentó.

Según explicó Selem, las instalaciones de servicios básicos tienen entre 30 y 40 años y se construyeron para una población de 800 personas, y en esa época la actividad turística era nula.

Sin embargo, actualmente Holbox tiene una población fija de 3.000 personas, una población flotante estimada en 1.200, que son los trabajadores que llegan durante la temporada alta, y además recibe a 5.000 turistas de pernocta y 2.000 que solo van a pasar el día en la isla.

Selem denunció que a pesar de la elevada suma de divisas que genera Holbox por la actividad turística, solo cuenta con un presupuesto de 42.000 pesos mexicanos (2.354 dólares) mensuales para servicios.