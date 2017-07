Presidente estima que Ecuador "apenas" logrará superar su crisis en 2017

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, estimó hoy que su país "apenas" logrará este año salir de la delicada situación económica que atraviesa desde 2015, y descartó paquetazos o medidas de ajuste que afecten a la población.

"Este año apenas saldremos adelante", indicó Moreno en su habitual programa televisado de los lunes, en el que insistió en que su país que requerirá entre 8.000 y 10.000 millones de dólares anuales para solventar la deuda que heredó del Gobierno pasado, dirigido por su correligionario Rafael Correa.

Según Moreno, en el pasado "no se actuó con responsabilidad" respecto el endeudamiento público y señaló que ahora se requieren los presupuestos de educación, salud, seguridad y defensa juntos, para "pagar una deuda que es heredada".

Y es que, según dijo, una deuda sin financiación genera crisis, aunque remarcó que "no es malo endeudarse", sino que el problema "es hacerlo irresponsablemente".

"No solo se gastó en demasía, sino que nos endeudaron", añadió Moreno que no mencionó a ningún gobierno pasado en particular, aunque al parecer se refirió al de Correa, su correligionario con el que ha mantenido un duro enfrentamiento verbal tras sucederle en el poder el pasado 24 de mayo.

"Saldremos adelante, tomando medidas creativas que no afecten a los más pobres", agregó el mandatario al insistir en que en su administración "no habrán paquetazos" o medidas de ajuste que afecten a la población.

El pasado viernes, Moreno presentó un diagnóstico de la situación económica, además cifras del presupuesto del Estado para 2017 y anunció que en septiembre próximo anunciará un programa económico para los próximos cuatro años de su gestión.

El mandatario, en esa presentación, ya anticipó sus críticas al manejo económico pasado y dijo que las decisiones que se tomaron "no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite la sostenibilidad de nuestra economía".