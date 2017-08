Rodaje de la película sobre la vida de Keylor Navas llega a su última semana

El rodaje de la película sobre la vida del portero costarricense del Real Madrid Keylor Navas, titulada "Hombre de fe", llegó a su última semana, informó hoy un portavoz de la productora.

La directora y guionista de la cinta, la costarricense Dinga Haines, explicó a Efe que se encuentran finalizando la fase de producción y solamente les falta rodar cuatro días en España.

"Estamos en la última semana de rodaje, nos hace falta rodar cuatro días en España que los haríamos en este mes de agosto y simultáneamente estamos montando la película por lo que de alguna manera se hizo un entrelace de producción y postproducción", afirmó Haines.

Sobre el proceso de postproducción indicó que quedan unos tres meses de trabajo que implican la colorización, el diseño de audio y sonido, así como la musicalización de la película.

La productora está hoy en su día 55 de rodaje, y el equipo de trabajo se ha centrado en retratar lo que sucedió en la cancha del equipo Pedregoso, cuando Keylor Navas era solamente un niño con ilusiones.

"Alrededor del fútbol se genera un sentimiento y un sentido de comunidad entonces justamente buscamos retratar con estas escenas cómo los niños colaboran y aportan en lo que puedan para poder armar el juego y preparase para entrenar. Tratamos de rescatar elementos que son parte de nuestra identidad como costarricenses y que son parte de la identidad de Keylor Navas", dijo Haines.

El rodaje de la película sobre la vida del portero del Real Madrid comenzó el pasado 27 de mayo y está a cargo de un equipo de producción conformado por profesionales de Costa Rica, Panamá, Chile, Colombia, México y España.

El papel de Navas niño estará a cargo de José David Coste, originario de Pérez Zeledón, misma zona del sur de Costa Rica donde nació el guardameta.

"Ha sido un preparación muy bonita que me ha permitido desarrollar muchos valores como la tolerancia y el respeto. Me encanta el ambiente que se tiene con estas personas alrededor y me encanta colaborar con todas ellas", manifestó a Efe Coste.

El menor añadió que: Keylor ha sido mi ídolo desde hace ya bastante tiempo. Yo también juego de portero entonces eso me impulsa más a sentirme feliz por representar este papel.

Coste indicó que para el papel ha tenido de estudiar el personajes, prepararse, sentirlo, entenderlo, pero todo el esfuerzo ha valido la pena para "interpretar y revivir una historia tan bonita".

El actor colombiano Matt Márquez será el encargado de interpretar a Keylor adulto; Andrea Salas, esposa de Navas, será desarrollada por Valeria Mobley.

El largometraje tendrá una duración de 90 a 100 minutos y su estreno está previsto para el 22 de diciembre en un evento en Costa Rica, en el que estará presente el guardameta.

La cinta contará la historia de Keylor Navas desde que era un niño en el pueblo de San Andrés de Pérez Zeledón, una zona agrícola del sur de Costa Rica, hasta el ascenso en su carrera que lo llevó al Saprissa, a la selección de Costa Rica, y finalmente a España con el Albacete, el Levante y el Real Madrid.

La película está a cargo de la productora PCP, que cuenta con el permiso del Real Madrid y que ya ha entrevistado a decenas de personas relacionadas a la vida de Keylor para escribir el guión.