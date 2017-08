Acciones del 'Canelo' contra el CMB son incongruentes e infantiles: Sulaimán

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, calificó de infantiles e incongruentes las acciones que el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez ha tomado contra el organismo y le pidió que se dedique a entrenar y a pelear.

Álvarez avisó hace 3 días que el 16 de septiembre en Las Vegas, en su pelea ante el kazako Gennady Golovkin, no disputaría el título de peso medio del CMB y lo haría solo por los de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

"Lo único que ha hecho el CMB es apoyar la carrera del boxeador (Álvarez) en todos los sentidos, en su vida personal y profesional, y es incongruente", dijo Sulaimán este martes en una entrevista concedida a Efe.

"No sabemos qué está pasando, debe tener problemas o información equivocada y para el CMB no hay problema", añadió.

Meses atrás, Álvarez consideró que recibió malos tratos del CMB luego de que lo desconocieran como campeón absoluto y el cetro quedó precisamente en manos de Golovkin, por lo que el dirigente del CMB recordó que todo se definió conforme a una nota de prensa que el organismo publicó el 14 de diciembre de 2015.

"No se sorprendió a nadie y no se abusó de nadie y no hubo presión adicional, por el contrario, sí hubo flexibilidad (para él)", apuntó Sulaimán.

Recordó que aunque Álvarez no quiera disputar el cinturón "Golovkin es el campeón y en la pelea defenderá el título del CMB", añadió el directivo, que asistió a una rueda de prensa en la Plaza Garibaldi del Centro Histórico de la Ciudad de México.

"Ya me cansé de estas acciones infantiles, (Saúl) trata de desviar la atención y no existe nada, simplemente que se dedique a entrenar y a pelear que es lo importante", expresó.

Para cerrar el tema, Sulaimán le pidió al 'Canelo' ganar el combate ante Golovkin para que pueda rechazar el título ya que materialmente no lo puede hacer si no lo ha ganado.

"Primero que gane y después que decida qué hacer con el título", finalizó.