Bolt confía "al cien por cien" en sus posibilidades en el Mundial de Londres

El jamaicano Usain Bolt aseguró hoy en una rueda de prensa en Londres que confía "al cien por cien" en sus posibilidades de cara a los próximos Mundiales de Atletismo, que se celebran en la capital británica del 4 al 13 de agosto.

Si no esperara hacer un buen papel "no competiría", afirmó el velocista, de 30 años, que participará únicamente en la prueba de 100 metros y en el relevo 4x100 en su última cita antes de su anunciada retirada, a la que llega "motivado".

"Me parece genial ser tú el que decides que te retiras, y que no sea el deporte quien te retire a ti, porque quiere decir que te sientes satisfecho con lo que has hecho", proclamó Bolt sobre su adiós a las pistas.