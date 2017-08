No lo conozco, lo que sé es que viene de un año malo: DT del Sporting sobre Quintero

Deportivo Cali anunció a través de su página web que su central Juan Sebastián Quintero está viajando a Gijón para jugar en el Sporting en calidad de cedido con opción a compra, operación que el club gijonés no ha oficializado.

Pero en Rueda de prensa, Paco Herrera no se refirió en los mejores términos el defensa colombiano que participó con la Selección Sub-20 en el Sudamericano de Uruguay alcanzando el segundo puesto "Empezando por el colombiano, no lo conozco, todo lo que sea nuestra frontera se me hace más difícil el tener conocimiento, la información que poseo es que viene de un año malo, no sé si va unido a los otros casos”, dijo el entrenador.

El Sporting reconoce las negociaciones, si bien ayer el director deportivo, Miguel Torrecilla, preguntado por el colombiano se limitó a manifestar que "se está negociando" e incluso indicó que "se están estudiando otras vías porque no hay nada cerrado".

Las dudas sobre el nivel que pueda ofrecer el central hace que club gijonés baraje incluso la posibilidad de que la ficha de Quintero sea del equipo filial, dato que no se conocerá hasta que el Sporting oficialice su fichaje.

Juan Sebastián Quintero de 22 años, está considerado como uno de los mejores centrales jóvenes del fútbol sudamericano pero, según Herrera, como viene de hacer una mala temporada, el Sporting, que ya fichó a un central, el italiano Federico Barba, quiere incorporar a otro central con mayor experiencia