Conchita Martínez: "Con todos los jugadores podríamos ganar las dos Copas"

Conchita Martínez, capitana de los equipos españoles de Copa Davis y Copa Federación, ha señalado este martes en declaraciones a EFE que si pudiese contar con "todos los jugadores" tanto el combinado masculino como el femenino tendrían "capacidad de ganar" sus respectivas competiciones.

Conchita Martínez, quien presenciará la salida de la regata de este martes de la Copa del Rey Mapfre de vela en el Club Náutico de Palma, ha indicado que "España tendría dos equipos con capacidad de ganar la Copa Davis y la Copa Federación" si se produjese la circunstancia de poder "contar con todos los jugadores masculinos y femeninos" en una competición que valora un cambio en su normativa.

"Me parece bien que los partidos se jueguen a tres sets, pero el tema de las sedes no creo que salga. No se trata de estar solo una semana concentrados o los cambios de superficie. Sea como sea debe haber cambios sólidos y espero que sean para mejorar", ha apuntado Conchita Martínez, cuyo contrato con la Real Federación Española de Tenis expira el próximo mes de diciembre.

La capitana de los equipos de Copa Davis y Copa Federación no ha ocultado que le gustaría seguir, aunque ha recordado que "es agosto y es pronto para decir nada". "Ya nos sentaremos para hablar cuando llegue el momento", ha indicado.

Partícipe desde el banquillo del triunfo de Garbiñe Muguruza en Wimbledon, donde ejerció de entrenadora, la exjugadora oscense ha deseado que la caraqueña mantenga su nivel en Stanford (Estados Unidos), donde debutará mañana.

"Es la gira americana, en pista rápida y espero que siga manteniendo el nivel que demostró en Wimbledon", ha afirmado Conchita Martínez.

De esas dos semanas en el All England Tennis Club, donde sustituyó de manera provisional al técnico francés Sam Sumyk, Conchita Martínez ha comentado que trató de "sacar lo mejor" de Garbiñe Muguruza. "Pero quien sale a la pista y juega es ella. Si sigue así puede llegar a número uno, pero hay que ir pasito a pasito", ha remarcado la medallista olímpica.

El 8 de agosto de 1992, junto a Arantxa Sánchez Vicario logró la medalla de plata en dobles de los JJ.OO. de Barcelona'92.

Su recuerdo de aquel momento es, según sus palabras: "Imborrable, Jugábamos en casa, ante nuestras familias, en un ambiente extraordinario y tuvimos el apoyo de los Reyes de España en la final. Esa medalla de plata fue un gran paso en mi carrera".