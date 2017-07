Lo que usted debe saber sobre el cambio de Cafesalud a Medimás

Caracol Radio le presenta las preguntas y respuestas más frecuentes que han surgido con el cambio de Cafesalud a Medimás, la nueva EPS más grande del país que asumirá unos cinco millones de usuarios.

La Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud respondieron a todas las inquietudes de los afiliados.

1. Si estoy afiliado a Cafesalud. ¿Debo hacer algún trámite para afiliarme a Medimás EPS?

No es necesario hacer ningún trámite. Todos los usuarios de Cafesalud a partir del 1 de agosto serán trasladados automáticamente y en caso de requerir algún servicio, deberán acudir a su punto de atención habitual.

2. ¿Seguirán prestándome los servicios con normalidad?

Si. El traslado no generará ninguna afectación en el servicio que requiera o se le esté prestando. Hasta el 31 de julio de 2017, Cafesalud garantizará el servicio y a partir del 1 de agosto de 2017, será Medimás EPS el responsable de la atención.

3. ¿Dónde puedo reclamar mis medicamentos?

Los medicamentos seguirán siendo entregados en las farmacias habituales, cualquier cambio de dispensario, será notificado al usuario y direccionado oportunamente.

4. Si tengo medicamentos autorizados pendientes de entrega por Cafesalud EPS. ¿Medimás EPS me los va a entregar sin cambiar la autorización?

Cafesalud entregará medicamentos hasta el 31 de julio de 2017. Aquellos usuarios a los que no se les haya entregado en esta fecha, deberán dirigirse a su IPS primaria en donde se realizará el cambio de la orden de medicamentos a través de Medimás.

5. Si me encuentro hospitalizado el primero de agosto, ¿Quién cubrirá la hospitalización?

Hasta el 31 de julio de 2017, Cafesalud EPS cubrirá los costos generados por su hospitalización. A partir del 1 de agosto de 2017, Medimás EPS será el responsable y este proceso no alterará la continuidad de su tratamiento.

6. Tengo un Mipres y/o CTC pendiente por autorización que tramité con Cafesalud y no puedo interrumpir el tratamiento. ¿Qué debo hacer?

Cafesalud autorizará los servicios Mipres y/o CTC hasta 31 de julio de 2017. Aquellos servicios que no fueron autorizados, serán asumidos desde el 1 de agosto de 2017 por Medimás EPS.

Asimismo, Cafesalud EPS ha entregado a Medimás la documentación necesaria para continuar con el trámite de autorización de CTC, sin embargo, sugerimos al usuario acercarse a su punto de atención Medimás EPS, para validar el estado de su trámite, recibir la autorización de servicios No POS o para continuar con el trámite que corresponda.

7. En Cafesalud me aprobaron el Mipres y/o CTC. ¿Seguirá vigente en Medimás EPS o debo realizar algún tipo de trámite?

Si. El servicio o procedimiento aprobado en Mipres o CTC por Cafesalud EPS hasta el 31 de julio de 2017 seguirá vigente. Para aquellos servicios o procedimientos que no fueron autorizados, los usuarios deberán acercarse a su punto de atención para cambiar la orden de servicio y acudir al prestador que le indique la nueva autorización.

8. ¿Se garantizará la continuidad del servicio en la misma red de prestadores?

Si. Medimás EPS dará continuidad en la atención a los usuarios trasladados y se encuentra realizando un análisis para garantizar una red integrada especializada que facilite el acceso a los servicios de salud de todos los afiliados. A partir del 1 de agosto usted podrá consultar su red de atención, en el sitio web: www.medimas.com.co

9. ¿En Medimás EPS me cobrarán las multas que tenía con Cafesalud?

No. Medimás EPS sólo le cobrará las multas que dé lugar a partir del 1 de agosto del 2017.

10. Estoy en embarazo y tengo exámenes pendientes de autorización con Cafesalud. ¿Qué debo hacer ante Medimás EPS?

Debe dirigirse a su IPS primaria con la solitud de examen, Medimás realizará el trámite correspondiente para generar la autorización respectiva con la red de atención de Medimás.

11. ¿Quién asume el traslado de un paciente hospitalizado que tenga un examen complementario en una IPS de la red de Cafesalud, programado para el 1 de agosto de 2017 o más adelante?

Entre la clínica y Medimás se encargarán de dar trámite a los traslados que sean necesarios y determinarán la red de atención para realizarlo. Asimismo, será Medimás EPS quien programará los traslados con su red de ambulancias sin generar ningún tipo de interrupción en la atención.

12. ¿Quién será el responsable de mi programa de hospitalización en casa si se presenta una urgencia el 1 de agosto de 2017?

Medimás será el responsable de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de hospitalización en casa. En caso de presentarse una urgencia, Medimás dispuso la Línea de Atención al Usuario a nivel nacional 018000 12 07 77 y en Bogotá 651 07 77.

13. ¿Cuáles son los canales de atención habilitados por Medimás EPS para atender las dudas e inquietudes de los usuarios?

Cualquier inquietud será atendida a través de nuestra línea gratuita de atención al usuario a nivel nacional 018000 12 07 77 y en Bogotá 651 07 77. La atención se ofrece las 24 horas del día los 7 días de la semana en cualquiera de nuestras Oficinas de Atención al Usuario, en su IPS primaria, a través de nuestros asesores comerciales o en la página web www. medimas.com.co.

14. Radiqué una petición, queja, reclamo o sugerencia (PQRS) en Cafesalud EPS y aún no he recibido respuesta. ¿Quién me la va a contestar?

Cafesalud EPS es el responsable de responder la PQRS radicada antes del 31 de julio de 2017. En caso de requerir información sobre su solicitud puede comunicarse con la línea nacional 018000116928.

16. Si tengo una autorización vigente ordenada por tutela con Cafesalud, ¿tiene vigencia con Medimás?

Aquellas autorizaciones por tutelas vigentes no prestadas se entregarán en una base de datos a Medimás EPS, quien será la encargada de la prestación de dicho servicio. En caso de no ser contactado por Medimás, diríjase a su IPS primaria para recibir orientación sobre su caso.

17. Tengo un fallo de tutela a mi favor en donde Cafesalud debe autorizar o entregar un medicamento y/o procedimiento. ¿Éste fallo me servirá con Medimás EPS o debo poner otra tutela?

Medimás EPS asumirá los fallos de tutela que los usuarios de Cafesalud tengan a su favor. La EPS lo contactará durante el mes de agosto para realizar la programación o entrega de su medicamento y/o procedimiento. En caso de no ser contactado, diríjase a su IPS primaria para recibir orientación sobre su caso.

18. Estoy afiliado a Cafesalud EPS, pero quiero incluir a mis beneficiarios. ¿Lo puedo hacer en Cafesalud o tengo que esperar a que me pasen a Medimás EPS?

Puede realizar la inclusión de sus beneficiarios ante Cafesalud EPS hasta el 31 de julio de 2017 y todos serán trasladados a Medimás EPS. A partir del 1 de agosto del 2017 la inclusión de beneficiarios se deberá hacer ante Medimás EPS.

19. Presenté una solicitud de portabilidad en Cafesalud EPS y no me han dado respuesta. ¿Tengo que volver a solicitarla en Medimás EPS?

Es posible que este tipo de novedades no alcancen a ser tomadas por el sistema en el momento de la transición. Le sugerimos presentar una nueva solicitud ante Medimás EPS.

20. Tengo una portabilidad aprobada por Cafesalud. ¿Debo tramitarla nuevamente ante Medimás EPS?

No. Todos los casos de portabilidad aprobados fueron reportados a Medimás. Sobre el estado de su trámite puede consultar en Medimás en el punto de atención en la ciudad a la que solicitó la portabilidad.

21. Soy afiliado independiente y estoy en mora con Cafesalud EPS. ¿Debo pagar la deuda a Cafesalud EPS?

Sí. Debe pagar la deuda en Cafesalud. Para mayor información puede comunicarse con la línea de atención nacional de Cafesalud 018000116928.

22. Soy afiliado independiente y solicité a Cafesalud EPS la devolución de pagos de aportes. ¿Qué pasará con esa solicitud?

Cafesalud EPS continuará gestionando su solicitud de devolución de aportes, siempre y cuando afecte periodos anteriores al 1 de agosto de 2017. Para mayor información puede comunicarse con la línea gratuita de atención nacional de Cafesalud 018000116928.

23. Estoy afiliado a Cafesalud en el régimen subsidiado. ¿Cómo será mi paso a Medimás EPS?

Si su estado de afiliación en Cafesalud en el régimen subsidiado está activo, el traslado hacia Medimás EPS será automático a partir del 1 de agosto de 2017.

24. Si estoy afiliado a Cafesalud EPS en el régimen subsidiado. ¿Recibiré la misma atención que los del régimen contributivo?

Sí, No habrá diferencias en la atención.

25. Soy afiliado a Cafesalud Régimen Subsidiado. ¿Dónde me atenderá Medimás?

Los afiliados a Medimás ARS serán atendidos en las sedes habituales. Cualquier cambio será comunicado oportunamente a los usuarios

26. Necesito un histórico de incapacidades para mi trámite de pensión. ¿A cuál EPS debo realizar la solicitud?

Si fueron expedidas antes del 1 de agosto de 2017, debe solicitar el histórico en Cafesalud. Para mayor información comuníquese a la línea gratuita nacional de atención de Cafesalud 018000116928.

27. ¿Las semanas cotizadas que traía con Cafesalud me van a quedar cargadas en Medimás EPS?

Si. Las semanas cotizadas del usuario no se pierden y serán cargadas en Medimás EPS.

28. Si solicité ante mi EPS el traslado a Cafesalud en el momento de la transición. ¿Debo realizar nuevamente el proceso?

No. Se dará continuidad al trámite del traslado y en caso de ser aceptado, el usuario quedará afiliado a Medimás. Las fechas de vigencia serán tenidas en cuenta para no afectar la prestación del servicio para el nuevo afiliado.

29. Si quiero afiliarme a Medimás EPS por primera vez. ¿Qué debo hacer?

Si es trabajador dependiente (aquellas personas que trabajan para una empresa), deben solicitar a su empleador el trámite de afiliación o traslado a Medimás EPS y podrán hacerlo siempre y cuando tenga mínimo un año de estar afiliado en su actual EPS. Para el caso de los trabajadores o usuarios independientes, pueden acercarse a la oficina Medimás más cercana y realizar su trámite de afiliación.

30. Si presento algún problema o falla en la atención. ¿Qué debo hacer?

Comunicarse con Supersalud en Bogotá a la línea 483 7000 opción 5, desde el resto del país a la línea gratuita 018000 513 700 o escríbanos a afiliadosmedimas@supersalud.gov.co