Educadores irían a un nuevo paro nacional

La Secretaría de Educación de Bogotá dio a conocer el calendario académico para éste segundo semestre de 2017, con la reparación de más de 30 días que duró el paro nacional de maestros. Las clases irán hasta el 15 de diciembre, incluyendo los días festivos 7 y 21 de agosto, 16 de octubre, 6 y 13 de noviembre y 8 de diciembre.

Sin embargo, William Agudelo, director de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), no se llegó a un acuerdo para la reposición de las clases perdidas. “Los días sábados planteamos que fueran días no presenciales, ya que son desarrollo de actividades institucionales, reuniones de maestros, que no fuera presencial”.

Adicionalmente, de acuerdo con el director de la ADE, se plantea desde el magisterio volver al cese de actividades por incumplimiento en el pliego de peticiones planteado en el paro nacional de maestros.

“El gobierno nacional no responde a las negociaciones, no resuelve el tema de alimentación, salud y jornada única. Si no cumple, nos tocaría ir de nuevo a paro”, sentenció Agudelo.

De acuerdo con el director de la ADE, el miércoles habrá una junta nacional de la federación de educadores para definir la fecha para la movilización o paro de educadores.