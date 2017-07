Usuarios de Cafesalud dicen estar afectados por el cambio de EPS

Muchos usuarios de Cafesalud que han acudido a las sedes de las clínicas Esimed se han encontrado con una sorpresa: no están asignando citas. En la Torre de Especialistas de la Calle 100 con Autopista Norte, en Bogotá, hay un letrero que dice que se deben solicitar desde el primero de agosto. Ese aviso, según dicen, está en varias sedes.

“Esto es un caos. No nos quieren dar cita y nos dicen que después del primero de agosto, para ver si nos programan una. Es un desorden”, dijo un usuario. Otro afiliado manifestó que no entiende qué pasa y que no sabe muy bien cómo será el cambio de EPS.

Y aunque se sabe que Cafesalud desaparecerá, muy pocos tienen claro cómo será el empalme con la nueva EPS, que se llamará Medimás y que asumirá desde el primero de agosto. Muchos no tienen claro por qué si les prometen que no se afectarán, "actualmente no se asignan citas".

Caracol Radio consultó con médicos de la entidad, quienes confirmaron que efectivamente en este momento “no hay agenda”, ni para medicina general, ortopedia, cirugía general, urología, cirugía de mano, oftalmología, entre otros.

Sin embargo, Eliana Molano, directora médica de Esimed, afirmó que en su red están atendiendo con normalidad a la población asignada. Incluso, aseguró que hay agenda para las sedes especializadas.

"Por disposición legal todas las IPS deben tener abiertas las agendas durante los 365 días del año", explicó.