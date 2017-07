Partido Comunista uruguayo dice que Constituyente venezolana debe respetarse

El secretario general del Partido Comunista de Uruguay (PCU), Juan Castillo, dijo hoy que su sector está preocupado porque otros países "se metan" en la política interna de Venezuela y respaldó la elección de la Asamblea Constituyente de este domingo, que interpreta como constitucional.

En una entrevista con la radio local Carve, Castillo sostuvo que el PCU está preocupado por el hecho de que distintos gobiernos se hayan manifestado acerca de la situación que vive Venezuela según una postura política, ideológica y hasta "antojadiza".

Además, dijo que no se vio la misma "virulencia" para manifestarse por la situación que vive Brasil, que considera como más complicada que la de Venezuela debido al tamaño y el "porte" del país.

Castillo respaldó la elección de este domingo realizada en Venezuela para la conformación de la Asamblea Constituyente y celebró la cantidad de gente que se presentó a votar.

"Habida cuenta de todas las cosas que se dijeron y se hicieron desde adentro y desde afuera, que más de 8 millones de venezolanos hayan ido de todas formas a reafirmar su voluntad popular me parece digno de destacar por la buena por los medios de comunicación", indicó Castillo.

"Se preparó un escenario para que no fuera nadie o para que no se hiciera y fue mucha gente. La oposición no logró su objetivo y a nosotros nos parece importante, más allá de lo lamentable que puedan haber sido las víctimas que se están reportando", agregó el secretario general del PCU.

Castillo sostuvo además que la constitución venezolana respalda las elecciones dadas y que deben respetarse las "reglas del juego".

También agregó que no es de gobierno autoritario convocar a elecciones y calificó de "trucha" la convocatoria de la oposición venezolana del pasado 16 de julio.