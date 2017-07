Parlamento de Venezuela celebra "derrota" del Gobierno y dice que resultados fueron inventados

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, celebró hoy lo que considera la "derrota" del Gobierno de Nicolás Maduro en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que se realizó este domingo, cuyos resultados, dice la Cámara, fueron "inventados".

"La realidad política es que ayer el pueblo venezolano derrotó de manera contundente al Gobierno", dijo el presidente del Parlamento, Julio Borges, quien indicó que esta derrota debe dar "más fuerza" y "más determinación" a los venezolanos para seguir adelante en la "lucha".

Borges ofreció estas declaraciones a periodistas desde la sede del palacio legislativo al que se presentaron desde muy temprano los diputados opositores para resguardar el recinto ante la posibilidad de que sea tomado por el oficialismo para instalar la Asamblea Constituyente electa ayer con el único apoyo del chavismo.

Y precisamente tras la llegada de los parlamentarios opositores un grupo de "colectivos" afectos al Gobierno rodeó el palacio e impidió la entrada de fotógrafos y de otros periodistas.

Borges dijo que "este paso al final" del oficialismo, de haber avanzado con la Constituyente para cambiar la Carta Magna pese al rechazo de la oposición, el chavismo crítico y la iglesia católica, significa que "es un Gobierno tan desesperado, tan débil" que tiene que "inventar 8 millones de votos que no existen".

"Es un Gobierno que está tan perdido que tiene que inventar imponer un proceso por la fuerza porque el pueblo no lo apoya, un Gobierno que está tan absolutamente fracturado que tiene que ver cómo logra en una Asamblea pegar los pedazos rotos de su propio equipo político", dijo.

El diputado Henry Ramos Allup dijo por su parte: "Ojalá que la falta de cordura no llegue hasta allá y que no pretendan disolver un poder electo legítimamente" como es la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Sin embargo, a solo minutos de que el Poder Electoral anunciara los resultados de estos comicios en los que se asegura que la Constituyente recogió el apoyo de más de 8 millones de votantes, el presidente, Nicolás Maduro, aseguró que el Parlamento debía revisarse y levantarse la inmunidad de algunos parlamentarios.

"Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestros deberes aquí y en cualquier lugar (...) si toman por asalto, por las armas como suelen hacerlo, el palacio federal, nosotros tenemos que hacer sesiones en otro sitio, para todo tenemos que estar preparados", aseguró Ramos Allup.

Además afirmó que "es tal el impacto negativo que ha tenido esta pseudo Asamblea Constituyente en todos los foros internacionales y ante Gobiernos extranjeros y toda la comunidad internacional civilizada" que el Gobierno de Maduro no podrá mantenerse ni en lo político ni en lo económico.

La Constituyente fue elegida ayer en medio de protestas en su contra que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad, una jornada que dejó 10 muertos según datos de la Fiscalía y al menos 16 de acuerdo con la información ofrecida por la oposición.