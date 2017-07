Diputado uruguayo califica de "bochornosa" las elecciones en Venezuela

El diputado del opositor Partido Nacional (PN) de Uruguay Jaime Trobo calificó hoy de "bochornosa" la elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela y cuestionó los resultados proclamados por el Gobierno de Nicolás Maduro, al que definió como una "dictadura autoritaria".

"La de ayer fue una jornada en la que el Gobierno señala públicamente la existencia de una cantidad de votos, sin ningún tipo de control, ni interno ni externo, que garanticen que votó efectivamente la cantidad de gente que se dice", afirmó en diálogo con Efe.

El diputado subrayó que "cualquier régimen que no tiene nada que esconder se somete al escrutinio internacional" mediante "mecanismos de control estándar, que garantizan la seguridad de los resultados que se proclaman".

A su vez, aseveró que la elección de ayer se dio en un marco de "violencia terrible", resultante de un "proceso de confrontación que inició el discurso y la práctica chavista".

"Ha sido un proceso inserto en una situación de violencia, que no existe en América Latina desde hace décadas, que nos avergüenza como continente y que nos preocupa como ciudadanos", manifestó Trobo.

El diputado criticó la postura adoptada por la Cancillería uruguaya en la pasada Cumbre del Mercosur, cuando el país suramericano se negó a firmar una declaración condenatoria sobre Venezuela, adoptando una actitud "mezquina con la democracia, con la república y con los derechos de los venezolanos", manifestó.

"Existen quienes tienen dificultades para identificar lo que son los gobiernos autoritarios y las dictadura y es el caso del Gobierno de Uruguay, que (solo) ha firmado comunicados que otros han redactado", sin asumir "una actitud plena, denunciando claramente la existencia de un proceso autoritario", subrayó.

El dirigente opositor consideró que el accionar de la Cancillería debe ir "en línea de lo que ha sido la historia de Uruguay respecto que los procesos constitucionales y de reafirmación republicana", y consideró que el país rioplatense "va a pagar muy caro en el futuro" la postura adoptada frente al Gobierno de Nicolás Maduro.

"Venezuela va a sufrir muchísimo" ya que "el chavismo no puede (ofrecer) garantías de desarrollo para la sociedad", en tanto "no admita ni quiera conceder absolutamente nada a quienes no piensen como él", enfatizó.

El PN divulgó ayer un comunicado en el que reclamó al Gobierno de Uruguay que "modifique su inexplicable actitud de tolerancia ante la dictadura venezolana" y que "respalde la suspensión inmediata del Mercosur del régimen autoritario de Venezuela".

El partido opositor expresó "su solidaridad con el reclamo del pueblo de Venezuela para la reconstrucción de la República, la Democracia y Estado de Derecho" e hizo un llamado al "respeto de los DD.HH.".

A su vez, señaló que la "grave crisis humanitaria" que sufre el país caribeño debe ser "superada por un gobierno de unidad nacional que promueva la tolerancia y el respeto a las instituciones".

En cuanto a la convocatoria de Maduro para la elección de una Asamblea Constituyente, el PN subrayó que dicha medida supone una "abierta violación de la propia Constitución del país" y "un nuevo agravio a la democracia".