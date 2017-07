España condena Constituyente y anuncia que no reconocerá sus resultados

En un comunicado enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, España lamentó la decisión del gobierno de Venezuela de seguir adelante con la Asamblea Nacional Constituyente, pues considera que el proceso no tiene los “principios democráticos esenciales” y además no es aceptado por la mayoría de los ciudadanos.

El Gobierno español señaló que la Constituyente “no es la solución a los graves problemas de confrontación política y crisis humanitaria que asolan al país”. Por esa razón anunció que no va a reconocer sus resultados mientras no sean los de un “amplio consenso nacional” y no sean el resultado del voto universal y secreto.

España le pide al gobierno de Nicolás Maduro que inicie un “proceso sincero de negociación” con todas las instituciones y sectores legítimos como la Asamblea Nacional y de esa forma llegar a un acuerdo nacional que “garantice la separación de poderes, los derechos humanos y la democracia”.

Además ese gobierno asegura que junto con sus socios de la Unión Europea y otros países aliados van a analizar medidas contra Venezuela que puedan contribuir a la restauración de la democracia.