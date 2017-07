La abuela de las Kardashian tiene una cuenta secreta para 'espiarlas'

La esposa de Kanye West ha revelado que su abuela tiene una cuenta privada en Instagram -protegida de los curiosos- para poder estar al día de lo que hacen sus nietos.

La mejor manera de seguirle la pista a los componentes del clan más mediático donde los haya entre temporada y temporada del reality 'Keeping Up with the Kardashians' es a través de sus respectivos perfiles de la esfera virtual, motivo por el cual a Mary Jo Campbell -madre de Kris Jenner- no le ha quedado otro remedio que hacerse una cuenta de Instagram a sus 83 años para ver qué hacen todos sus nietos. Eso sí, su perfil es privado para mantenerse a salvo de los curiosos.

"¡Mi abuela es tan adorable! Tiene una cuenta secreta en Instagram para espiarnos", ha revelado Kim Kardashian en la mencionada plataforma junto a un vídeo suyo y de su abuela en el que ambas aparecen luciendo orejas de gato por obra y gracia de uno de los filtros de la aplicación, algo que parece hacer mucha gracia a MJ, como todos llaman a Mary Jo en la familia.

Hace unos días la auténtica matriarca de las Kardashian celebraba su cumpleaños, por lo que es posible que gracias a su ahora ya no tan secreta cuenta haya podido ver la cantidad de felicitaciones que le dedicó su familia en Instagram, entre las cuales destacaba la de la esposa de Kanye West.

"¡Muchas felicidades MJ! Me siento tan afortunada de tenerte en mi vida. Sé que te lo digo todo el rato, pero de verdad lo siento así. Esta foto es de hace miles de años, pero recuerdo como si fuera ayer mismo estar en la cocina de mis padres con ese papel pintado detrás. Cici (una de sus primas) también ha enviado una foto en la que se ve ese mismo papel pintado, y nos hemos reído mucho en nuestro grupo hablando de él. Has ayudado a crear muchos recuerdos, ¡te quiero mucho!", rezaba el mensaje que acompañaba a una adorable instantánea de Kourtney y Kim en la cocina junto a su abuela cuando ellas eran solo unas niñas.