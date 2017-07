Universidad helena ofrece guías virtuales por las joyas turísticas de Grecia

La Universidad Nacional Kapodistrias (NKUA) de Atenas ha decidido llevar sus proyectos de enseñanza virtual a un nuevo nivel y organizar, bajo el nombre de You Go Culture, visitas virtuales a las joyas del turismo griego.

Atenas, 31 jul (EFE).- La Universidad Nacional Kapodistrias (NKUA) de Atenas ha decidido llevar sus proyectos de enseñanza virtual a un nuevo nivel y organizar, bajo el nombre de You Go Culture, visitas virtuales a las joyas del turismo griego.

Desde monumentos mundialmente conocidos como el Partenón a los 'templos' gastronómicos, pasando por rutas desconocidas para el turista, horas de vídeos y decenas de fotografías y textos explicativos hacen de puente entre los que no pueden viajar y la cultura helena, o sirven de aperitivo para los que ya tienen planeado visitar Grecia.

Es "el lenguaje universal de la cultura" el que les permitirá "llegar a un público internacional", aseguran sus responsables a Efe, aunque de momento la única lengua para navegar por ella sea el inglés.

Por el momento la web yougoculture.com está todavía en versión 'beta', pero sus responsables anticipan que conforme avancen los meses habrá decenas de destinos disponibles para explorar.

Hasta ahora están 'abiertos' los primeros nueve destinos, fundamentalmente en la región de Atica, la de la capital, y el Peloponeso.

Los que se adentren en la página pueden ya leer las cuidadas explicaciones de cada uno de los lugares emblemáticos, por ejemplo, de Atenas o de Sunio, donde se alza el impresionante Templo de Poseidón.

You Go Culture no utiliza técnicas más actuales como los paseos virtuales por los monumentos, aunque lo suple con unos vídeos de altísima calidad que hacen uso de drones para ofrecer panoramas imposibles de observar en un paseo turístico al uso.

Este proyecto que tiene muchos meses de trabajo y un par de decenas de trabajadores detrás nació de una iniciativa bastante modesta.

Stylianos Papathanassópulos, profesor de comunicación y periodismo de la NKUA explica a Efe que la idea de implementar You Go Culture surgió a raíz de los cursos de 'E-Learning' (enseñanza en línea) que, en un esfuerzo por internacionalizarse, la NKUA comenzó a ofrecer recientemente con temáticas como la cultura y lengua griegas para extranjeros, todos ellos en inglés. Fue en este espíritu que se decidió dar el siguiente paso.

No obstante, Papathanassópulos incide en que desde el primer momento quisieron evitar mostrar "lo típico" de una perspectiva turística y abrirla a otras experiencias, de ahí que haya un apartado específico, por ejemplo, para la gastronomía dentro de cada destino a explorar.

"Por un lado concentramos el impagable legado cultural y por otro familiarizamos al público con los aspectos de la vida griega de hoy", reza el 'manifiesto' de You Go Culture.

Además de lo novedoso del concepto, el proyecto también tiene una manera poco habitual de financiación para Grecia.

A pesar de que comenzó con una financiación de alrededor de los 12.000 euros procedentes de la universidad griega, ha fiado su crecimiento a la microfinanciación colectiva, lo que entraña cierto riesgo.

Esta recogida de fondos cuenta, no obstante, con el apoyo del National Bank de Grecia, que los ha incluido en su plataforma, Act4Greece, el primer portal griego para este tipo de iniciativas.

"El crowdfunding es nuevo para los estándares de Grecia", afirma a Efe Achilleas Kurias, director del proyecto.

Por ello y porque la crisis deja poco margen de contribución al griego de a pie, van a buscar benefactores tanto en los ciudadanos individuales, "por ejemplo en la diáspora griega (emigrantes a Estados Unidos y Australia)" como empresas que quieran aparecer en esta herramienta turística.

En total se han marcado como objetivo los 65.000 euros, de los que llevan recaudados más de 7.000.

El encargado principal de la difusión del proyecto Papathanassópulos no se muestra preocupado. "Va bien", dice, pues todavía están empezando "la estrategia de comunicación internacional y You Go Culture está funcionando en las redes sociales".

Kurias, por su parte, ve más allá y quiere que You Go Culture, se expanda "a otros lugares del extranjero" con influencia griega, como Siracusa, en Italia y, por qué no, a otras lenguas.