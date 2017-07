Centenares de venezolanos en Colombia rechazan la Constituyente de Maduro

Cientos de venezolanos se manifestaron hoy en varias ciudades de Colombia en contra de la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente de ese país Nicolás Maduro, y aseguraron que no reconocerán los resultados porque son ilegales.

Una de las concentraciones más numerosas se registró en Bogotá, frente a la residencia del embajador de Venezuela en Colombia, Iván Rincón, a quien le pidieron "dar la cara" y "abandonar su cargo porque "no representa a los venezolanos".

"En más de 80 ciudades del mundo los venezolanos salimos a protestar en rechazo del proceso fraudulento que se está realizando en Venezuela. Rechazamos la Constituyente", dijo a Efe Francine Howard, coordinadora en Colombia del partido del político opositor venezolano preso Leopoldo López, Voluntad Popular.

Los venezolanos fueron convocados hoy a las urnas para elegir a los 545 representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, propuesta por Maduro y que tendrá como objetivo la redacción de un nuevo ordenamiento jurídico.

La oposición venezolana y numerosos actores sociales rechazan este proceso, al considerar que permitirá la consolidación de una dictadura del chavismo en Venezuela.

En las protestas realizadas en diez ciudades colombianas, entre ellas Bogotá, Barranquilla, Cali, Cúcuta, Medellín y Bucaramanga, se enarbolaron carteles en contra del Gobierno del presidente y su Constituyente.

"La Constituyente no va", "no a la Constituyente", "fuera Maduro", "Cúcuta le dice no a la Constituyente", "Iván Rincón, traidor", se leía en los carteles que se agitaban en medio de cánticos que pedían la salida de todo el Gobierno venezolano.

Según Howard, Venezuela además de rechazar la Asamblea Constituyente "exige a las Fuerzas Armadas que hagan valer la Constitución que ellos juraron defender".

"Exigimos que se acate el mandato que dimos 7,5 millones de venezolanos el 16 de julio donde rechazamos la Constituyente", reiteró la dirigente.

También aseguró que en su país por cuenta del presidente Maduro "hay un régimen totalitario que debe abandonar el poder y permitir que haya elecciones libres".

Igualmente aseguró que "los venezolanos del mundo no van a acatar ese fraude que se está dando" en su país y anunció que se mantendrán "en resistencia civil" porque la constitución los ampara.

Destacó que las protestas de los venezolanos en Colombia contra Maduro y la Constituyente se han realizado sin que haya ningún tipo de desorden.

"Mientras que en Venezuela se reprimen las protestas en Colombia nos respetan. Mientras en Venezuela la Guardia Nacional ataca a los medios de comunicación y los saca arbitrariamente, acá las autoridades nos respetan nuestros derechos fundamentales", concluyó Howard.

Al menos cinco personas han muerto ya en Venezuela en las protestas en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, con lo que la cifra de fallecidos asciende a 114 desde que el 1 de abril iniciaron las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno.