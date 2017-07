La princesa Diana se enamoró de su guardaespaldas, según revela un documental

Las grabaciones de entrevistas con la fallecida princesa Diana que emitirá un documental en el Reino Unido revelan, entre otros aspectos de su vida, que la exesposa de Carlos de Inglaterra se enamoró de un guardaespaldas con quien pensó en marcharse, según extractos que adelantan hoy los medios locales.

En los vídeos, grabados en el palacio de Kensington por Peter Settelen, la persona que ayudaba a lady Di a preparar sus discursos públicos, Diana deja entrever un matrimonio con el primogénito de la reina Isabel II desprovisto de amor, al tiempo que da detalles sobre su vida sexual.

Pero también admite que en su unión con Carlos pesó siempre la sombra de Camilla Parker Bowles, hoy esposa del príncipe de Gales.

Las grabaciones se emitieron ya en 2004 en la televisión estadounidense y provocaron tal controversia que la británica BBC desechó sus planes de llegar a emitir en el Reino Unido esas grabaciones.

Ahora, cuando se cumplen 20 años del fallecimiento de lady Di en un accidente de tráfico en París, el canal Channel 4 planea emitir el documental -"Diana, según sus propias palabras", el próximo domingo.

Según adelantan hoy los dominicales británicos, en un momento de la cinta, la princesa confiesa cómo mientras estaba casada con Carlos se enamoró de otro hombre, el guardaespaldas Barry Mannakee, por quien llegó a barajar dejarlo todo y dar la espalda a la familia real.

"Cuando tenía 24 o 25 años, me enamoré profundamente de alguien que trabajaba en ese entorno. Y me parecía bien dejarlo todo... y simplemente marcharme a vivir con él. El (Mannakee) me decía que le parecía una buena idea también", comenta la princesa sobre ese hecho de su vida.

También niega que se tratara de una relación puramente sexual y señala que "se descubrió todo, se le expulsó y luego se mató (en un accidente de moto) y ése fue el mayor golpe de mi vida".

En las cintas, Diana también cuenta cómo el duque de Edimburgo dijo a su hijo, Carlos de Inglaterra, que podría tener una "aventura" con Camilla si su matrimonio con Lady Di fracasaba "pasado un tiempo".