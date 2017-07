Punto final a la novela de Freddy Guarin, Sara Uribe y Andreina Fiallo

Después de tantos rumores sobre el triángulo de amor entre el futbolista de Shanghái Shenhua. Freddy Guarin; la modelo, Andreina Fiallo; y Sara Uribe, la modelo paisa que participo en protagonista de novela; llega el punto final, el encargado de este capítulo es el futbolista.

A través de su perfil personal en Instagram, Freddy Guarín compartió una fotografía en compañía de sus dos hijos. La publicación tiene un pie de foto bastante extenso en que expresa las razones por las cuales su matrimonio con Andreina Fiallo no funcionó ““No éramos las personas para estar juntas”, son las palabras que reiteradamente anuncia el futbolista.

Además menciona indirectamente a Sara Uribe, modelo con quien sostuvo una relación, que para muchos sucedió mientras el futbolista estaba en matrimonio. Sin embargo, Guarín recordó que las cosas en primera instancia no funcionaron, pero después por amor a sus hijos lo intentaron una vez más. Añadiendo “No hubo razón externa para que esto ocurriera, simplemente no éramos las personas para estar juntas”.

Por su parte Freddy Guarin continúa su carrera en China y afirma que está viviendo una época de cerrar viejos ciclos y abrir nuevos.

Si bien la relación entre el futbolista y su esposa estaba deteriorada desde hace mucho, ya le pone punto final a la relación agradeciéndole con mucho cariño todo lo hecho por parte de Andreina hacía sus hijos, “quiero agradecer a la madre de mis hijos porque aunque no haya funcionado nuestra relación, siempre será la madre de mis hijos y por eso le debo todo el respeto y aprecio”.