Cindy Alvarez es viral con fotografías en las que aparece desnuda

Cindy Álvarez, la esposa de Matheus Uribe, fue sorprendida cuando vio fotos suyas siendo virales.

Según asegura la modelo paisa, quien fue primera princesa en un reinado de Antioquia, las fotografías fueron tomadas unos años atrás y tenía el único objetivo de enseñárselas a su ex pareja, asegura que como toda relación sentimental no tenía mala intención, “años atrás me tomó unas fotos para una pareja que tenía y como toda pareja compartían imágenes, nos mandábamos fotos".

La modelo está sorprendida por la maldad con que fueron publicadas las fotografías, asegura que se hizo para hacerle daño a su integridad personal y familiar.

La reconocida modelo afirmó por medio de Instagram que las fotografías no son recientes, que se están publicando de forma irrespetuosa y que comparte la imagen por medo de su perfil personal como una forma de impedir el bullying. Las fotografías publicadas por la modelo tienen efectos de desenfoque y emoticones que tapan sus partes íntimas.

Por su parte, el futbolista Matheus Uribe está definiendo su futuro, aún es una incógnita si seguirá jugando en Atlético Nacional o en el Club América de México. Sobre las fotografías de su esposa el futbolista no se ha pronunciado.

Recordemos que la unión matrimonial entre estos dos personajes es de relación estable y tienen dos hijos.