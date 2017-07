La canadiense Duff triunfa en Casas Novas

La amazona canadiense Jaclyn Duff ha sido la gran triunfadora del 34 Concurso hípico de Saltos Internacional Casas Novas con su victoria en el Gran Premio del certamen.

El Gran Premio Caixabank bajó el telón al CSI coruñés en una jornada que hasta la tercera y última prueba había dominado el francés Julien Epaillard, quien, con sus dos triunfos de este domingo, firmó un triplete a lo largo del fin de semana en el Centro Hípico de la familia Ortega, máximos accionistas de Inditex.

Con la presencia de Amancio Ortega en las instalaciones ubicadas en Larín (Arteixo), la edición estival de Casas Novas reservó para el Gran Premio Caixabank, la prueba más importante de los tres días del concurso, un recorrido exigente al que se amoldó Jaclyn Duff.

A lomos de Eh All Or None, la belga firmó dos mangas sobresalientes y se adjudicó un más que merecido triunfo.

En la primera ronda clasificatoria, fue la vigésimo quinta en salir a pista y la primera que logró completar el recorrido, con obstáculos de hasta 1.60 metros, sin penalizaciones por errores ni tiempo.

Solo seis binomios de los 44 que participaron en el Gran Premio accedieron a la fase final sin arrastrar puntos de la primera ronda.

Jacly Duff fue la primera que logró el doble cero y su tiempo, 44.23 fue imbatible para los cinco deportistas que quedaban por salir a escena.

Robert Olivier, el último en concursar, puso la emoción en los instantes finales, pero completó el recorrido a más de un segundo de la vencedora (45.31).

El otro doble cero de la competición lo firmó el español Julio Arias, que, con Lennox Luis, logró subir al tercer cajón del podio a pesar que su tiempo fue bastante más discreto (48.48).

En el GP, el francés Julien Epaillard, que arrastró cuatro puntos de penalización de la primera fase de la prueba, no pudo firmar el pleno de triunfos en la última jornada del certamen.

El jinete galo fue el ganador de los dos primeros trofeos del día (Prosegur y Eroski) y logró un triplete en la 34 edición de Casas Novas.

En el Trofeo Prosegur, a lomos de Safari d'Auge, fue el único que bajó de 58 segundos (57.93) y se llevó la victoria a pesar de que quedaban 15 binomios por salir a pista.

El que más cerca se quedó de su registro fue el holandés Eric van der Vleuten (58.44) y el bronce se lo quedó la amazona belga Gudrun Patteet con un tiempo de 60.11 segundos.

Diecinueve jinetes acabaron la competición con todos los puntos y Epaillard, a lomos de Sheriff de la Nutria, lo hizo en 46.45 segundos, a más de un segundo del segundo clasificado, el portugués Luis Sabino Gonçalves.