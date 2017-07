Rakitic desea que Neymar se quede pero dice no lo sabe

El croata del Barcelona Ivan Rakitic dijo hoy que "ojalá" que Neymar no se vaya del Barcelona, pero que no lo sabe, después de que hace dos días asegurase que creía que permanecería en el club catalán.

"Preguntadle a él, ojalá que no, yo no lo sé", aseguró Rakitic en zona mixta después del clásico de pretemporada que su equipo ganó por 2-3 y en el que él marcó el segundo gol para el Barça con un disparo desde la media luna del área.

El jueves, justo antes del primer entrenamiento del equipo en Miami para preparar el duelo de este sábado, Rakitic atendió a los medios y dijo creer que el paulista se quedaría en el Barcelona porque en los partidos de pretemporada "se ve que se integra al 100 % y no ha cambiado en nada".

Además de marcar un gol esta noche, Rakitic fue protagonista puntual en el clásico por un pequeño empujón que el croata le propinó al árbitro, el estadounidense Jair Marrufo.

Marrufo y Rakitic discutieron por una acción y, en zona mixta, el centrocampista afirmó que el árbitro le había "insultado" hasta en tres ocasiones.

"A lo mejor se tiene que pensar si me tiene que insultar o no, me insulta tres veces bastante fuerte y no hace falta", puntualizó Rakitic, que añadió que a la tercera vez que se produjo el insulto, reaccionó.

"La gente que me conoce sabe que calentarme es bastante complicado, pero el árbitro lo ha conseguido", insistió.

El azulgrana recalcó que tiene "mucho respeto" por los árbitros pero que si él le "falta tanto, lo pierde".

Sobre el buen momento del Barça, que ha ganado sus tres partidos de pretemporada, Rakitic aseguró que ganar un clásico "siempre es importante" y da "mucha confianza" para el primer título de la temporada para ellos, la Supercopa de España también ante el Real Madrid, que al contrario que el encuentro disputado en Miami es "el que vale".