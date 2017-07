Familiares víctimas Pinochet marchan para pedir salida jefe Ejército chileno

Cientos de personas marcharon hoy por las calles de la capital chilena para pedir la salida del comandante en jefe del Ejército de Chile, general Humberto Oviedo, por sus declaraciones acerca de que las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura son un problema del pasado.

"Degradación a los asesinos", "No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos", se podía leer en algunas de las decenas de pancartas que los manifestantes portaron durante el recorrido entre plaza Italia, tradicional punto de encuentro de los chilenos y plaza Los Héroes, a dos manzanas de la sede del Ejecutivo.

Entre las personas que marcharon esta noche, se encontraba Joan Jara, viuda del cantautor y director de teatro, Víctor Jara, asesinado por los militares, el cineasta Cristián Galaz, y los titulares de las diferentes organizaciones de derechos humanos.

"Le pedimos al gobierno que le solicite la renuncia al Comandante en Jefe del Ejército, por vulnerar con sus declaraciones, el rol no deliberante que le corresponde a la institución, aspecto que fue avalado por el ministro de Defensa, José Antonio Gómez", señaló la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira.

El pasado 9 de julio, durante la ceremonia del "Juramento a la Bandera" que contó con la presencia de la presidenta Michelle Bachelet, Humberto Oviedo aludió directamente a la situación que vive un centenar de exuniformados que se encuentran procesados por su participación en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar (1973-1990).

Oviedo en su discurso hizo referencia a la "angustiante y dolorosa" situación en la que se encontrarían varios militares acusados que "en su momento se vieron obligados a acatar órdenes".

El jefe del Ejército chileno agregó que "en la actualidad, muchos de los entonces jóvenes militares comparten junto a sus familias un destino impensado, angustiante y muy doloroso".

En esta línea, el presidente del directorio de la Corporación Parque por la Paz, Higinio Espergue dijo a los periodistas que la impunidad respecto de los crímenes de la dictadura no garantizan la justicia de hoy.

"Esto se evidencia claramente en las declaraciones de Oviedo, y que la única forma de oponerse a ella es movilizándonos con fuerza para exigir el respeto absoluto a los derechos humanos", aseveró.

Durante la dictadura de Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.