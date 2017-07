Patronal agraria argentina da fuerte respaldo al Gobierno a días de primarias

La Sociedad Rural Argentina, una de las mayores patronales agrarias de Argentina, dio hoy, cuando restan dos semanas para las primarias legislativas, un mensaje de fuerte respaldo al Gobierno del presidente Mauricio Macri, quien agradeció al campo su aporte a la recuperación económica.

"A mi, cuando me dice que les hemos dado una mano, yo no me siento cómodo con esa frase. Yo siento que lo que hemos hecho es sacarles el pie de encima y el campo respondió con más trabajo y más empleo", dijo Macri en un acto en la tradicional exposición de la Sociedad Rural en Buenos Aires.

Ante cientos de hombres de campo, que le aplaudieron en varios tramos de su discurso, felicitó al sector rural porque, pese a que hay 18 de las 24 provincias argentinas en emergencia agropecuaria por factores climáticos, este año se ha logrado una cosecha récord de granos.

"Cuando crece el campo, crece la Argentina", dijo Macri, quien llegó a la Presidencia argentina en diciembre de 2015 con el apoyo de gran parte del sector agropecuario, que mantuvo una fuerte disputa con el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).

El jefe de Estado prometió impulsar una reforma impositiva para bajar tributos, ejecutar más obras de infraestructura y "terminar con la burocracia" y simplificar los trámites para el sector agrario.

Macri afirmó que los cambios hechos por su Gobierno "no alcanzan" y reconoció que, "aunque la economía comenzó a crecer", aun los beneficios "no llegaron a muchos argentinos".

"Por eso estoy acá, para decirles que necesito más, que les tengo que pedir más. Estoy acá porque elegí acompañarlos porque creo profundamente en ustedes, en la capacidad de crecer y que estamos dando los pasos en el camino correcto", dijo.

Macri señaló que no puede "creer" que "ahora vengan aquellos que han gobernado durante tantos años" a decir que tienen soluciones y "cuando gobernaron lo único que dejaron son problemas y ruinas".

El presidente pronunció su discurso tras escuchar las palabras del titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, quien dio un fuerte respaldo a la gestión de Macri.

"La política ha sabido reconocer la importancia de nuestra tarea en la reconstrucción del país. Después de años de obstrucción y desprecio, la política ha sabido ver en nosotros el hecho de que trabajamos para fortalecer nuestra nación", señaló Etchevehere.

Sostuvo que el Gobierno "ha cumplido" con lo que prometió al campo y que esto "genera confianza".

"Celebramos, por tanto, esta convergencia, que ya está dando sus frutos", afirmó Etchevehere, quien destacó la bajada a los impuestos a la exportación de granos decretada por el Gobierno de Macri en 2016.

Etchevehere criticó a los candidatos para las primarias legislativas del próximo 13 de agosto que formaron parte del gobierno anterior y "apoyaron políticas nocivas para el campo".

"Que no se confundan: no les creemos una palabra", les advirtió, antes de recordar que el sector rural supo "enfrentar la actitud autoritaria del Gobierno anterior".

Etchevehere valoró "el esfuerzo y los avances del Gobierno en la lucha contra la inflación" y reconoció "la lucha emprendida, con resolución y coraje, contra las mafias y la corrupción".

"Es hora de que los jueces y el Ministerio Público se pongan al día para sancionar los delitos cometidos en la década pasada contra la administración del Estado", reclamó.

La 131 Exposición Rural de Buenos Aires, que cerrara sus puertas este domingo, es organizada por la Sociedad Rural Argentina, una de las cuatro mayores patronales agropecuarias del país suramericano, algunas de las cuales son más críticas respecto de las políticas adoptadas por el Gobierno de Macri.