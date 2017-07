Los días fuera de cuadros de los saltadores Germán Sánchez e Iván García

A cinco años de la medalla olímpica que ganaron en Londres 2012, los mexicanos Germán Sánchez e Iván García continúan apostando a las imágenes de sus vidas que no salen a cuadros con las cuales insisten en marcar diferencia.

Guadalajara (México), 29 jul (EFE).- A cinco años de la medalla olímpica que ganaron en Londres 2012, los mexicanos Germán Sánchez e Iván García continúan apostando a las imágenes de sus vidas que no salen a cuadros con las cuales insisten en marcar diferencia.

"Competir es fácil, es presentar en público el resultado del trabajo, lo duro es lo que no sale a cuadros, el entrenamiento a veces al borde de las lágrimas", dijo hoy en entrevista a Efe Sánchez, horas antes del aniversario de su primera presea olímpica.

Este domingo el dúo de saltadores del estado de Jalisco cumplirá cinco años de haber sumado 468,90 puntos en la final de plataforma de los Olímpicos de Londres para quedar en el segundo lugar detrás de los chinos Yun Cao y Yanquan Zhang y delante de la dupla estadounidense.

"En el calentamiento no nos salía nuestro mejor clavado, el de las 4,5 vueltas adentro. Yo quería intentarlo una vez más y Germán me dijo que no porque el bueno lo íbamos a hacer en la competencia", recuerda García al referirse al mejor momento de su carrera deportiva.

Los mexicanos tenían en el presupuesto comenzar con dos rondas de notas bajas en los ejercicios obligatorios y solo se propusieron sumar en ellas más de 100 puntos. Al comenzar la tercera habían cumplido la meta sin embargo aparecían en el último lugar.

"Vi la pizarra y me pregunté si de verdad todo saldría bien, pero enseguida dejé de dudar y nos concentramos en ir salto por salto", explica Germán.

Luego de una tercera vuelta de buenas calificaciones, los mexicanos dieron la vuelta a su estatus con una buena ejecución de las 4,5 vueltas, entraron a la zona de medallas y aseguraron la plata con un desarrollo casi perfecto de las 3,5 vueltas inversas en holandés.

Aquella fue la primera presea de México en Londres 2012, el triunfo que abrió el camino a otras seis medallas para firmar la mejor actuación del país en unos Juegos fuera de su territorio.

El día antes de competir, la pareja de saltadores recibió consejos de los medallistas olímpicos Fernando Platas y Jesús Mena, quienes les hablaron de la importancia de la paciencia. Luego cenaron ligero y durmieron toda la noche, la mejor manera de iniciar un día lleno de luces.

"Fui a una capilla, hice una oración y antes de irme a competir sentí una paz inmensa, lo que siguió fue la consecuencia de los entrenamientos", señala Germán Sánchez que el año pasado se superó a sí mismo y ganó plata en el concurso individual de 10 metros en Río de Janeiro 2016.

Hoy los mexicanos están fuera de la alberca. Germán Sánchez se recupera de una cirugía de hombro y aunque ya dejó de ser tratado como un paciente, aún no puede trabajar como deportista de alto rendimiento, mientras Iván García regresa de dos operaciones de rodilla.

Cumplen rutinas aburridas y si entran a la piscina no es con saltos sino para trabajos de rehabilitación, algo aburrido.

"Vamos a crear una buena base, a fortalecernos y estaremos listos para a finales del año o en enero buscar el título en el selectivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, donde iniciaremos el nuevo ciclo olímpico.

Miran lejos adelante, rumbo a Tokio, escenario de los Juegos Olímpicos del 2020, pero van salto por salto comprometidos con los días anónimos, en los que no salen a cuadros, días que duelen mucho pero son la clave para atraer las maravillas.