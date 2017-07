El baloncesto femenino necesita más difusión, dice figura de Argentina

Melisa Gretter, base de la selección argentina y una de sus figuras, dijo en una entrevista con Efe que el baloncesto femenino necesita más difusión y que Argentina trabajará "fuerte" para conseguir la clasificación para el Mundial de España en la AmeriCup que comienza el 6 de agosto.

Buenos Aires, 29 jul (EFE).- Melisa Gretter, base de la selección argentina y una de sus figuras, dijo en una entrevista con Efe que el baloncesto femenino necesita más difusión y que Argentina trabajará "fuerte" para conseguir la clasificación para el Mundial de España en la AmeriCup que comienza el 6 de agosto.

Gretter tiene 24 años, jugó en España y en Brasil y fue clave para que Unión Florida se consagrase campeón de la primera Liga Nacional femenina a principios de julio.

La base, que es internacional con la selección absoluta desde 2011 tras jugar durante años en las juveniles, fue la Jugadora Más Valiosa del Final Four de la Liga Nacional.

"Fue muy bueno que el Final Four de la Liga fuera transmitido por televisión y que le den tanta difusión, gracias a eso se llegó hasta España y a otros lugares. Ojalá siga así, el básquet femenino merece que le den esa importancia, necesita más difusión", dijo Gretter.

"Yo creo que se está apostando más al básquet femenino. Hay más chicas que están apostando al deporte, aunque sigue habiendo esa diferencia con el vóley y el hockey que se llevan a la mayoría de las chicas. Faltaría que en los colegios se de un poco más de básquet femenino", analizó.

Gretter cree que la reciente creación de la Liga Nacional incentivará a que más chicas opten por este deporte.

La base, una de las figuras de 'las Gigantes', como se conoce al seleccionado argentino, dijo que en el país "hay falta de difusión" y resaltó que en un canal deportivo local suelen emitir partidos de voleibol y de hockey sobre césped pero no de baloncesto.

Sin embargo, señaló que es "un gran paso" que Argentina sea sede de la AmeriCup, que se desarrollará del 6 al 13 de agosto en Buenos Aires.

Argentina buscará en ese torneo una de las tres plazas que se ponen en juego para el Mundial de España 2018.

'Las gigantes' integran el Grupo A junto a Islas Vírgenes, Venezuela, Brasil y Colombia, mientras que el Grupo B lo conforman Paraguay, Puerto Rico, Canadá, Cuba y México.

"Las expectativas son las mayores. Cuando uno encara un torneo de esta magnitud siempre quiere estar en las instancias finales. Sabemos que va a ser un torneo muy difícil pero vamos a buscar una de las plazas al Mundial del año que viene. Tenemos que enfocarnos en eso y laburar (trabajar) fuerte para tratar de lograrlo", dijo.

El seleccionado argentino nunca ganó la AmeriCup, antes llamada Campeonato FIBA Américas.

Sus mejores resultados en este torneo fueron los subcampeonatos en Cuiabá (Brasil) 2009 y Neiva (Colombia) 2011, y los terceros puestos en Sao Luis (Brasil) 2001 y Edmonton (Canadá) 2015.

"Con esto de la Liga no pudimos tener tantos entrenamientos como otros años, pero eso no es una excusa. Ya estamos entrenando todas juntas para afianzar todo lo que falta como equipo y llegar de la mejor manera al torneo", aseguró Gretter.

La base, que jugó en el Mann-Filter Stadium Casablanca de España y en el Corinthians brasileño, resaltó las dificultades que atraviesan las jugadores locales.

"Acá el básquet femenino no es profesional, la mayoría de las chicas estudian, trabajan y por la noche van a entrenar. La mayoría entrena dos o tres veces por semana nada más. Yo ya no soy más jugadora de Florida, solo vine a jugar la Liga, estoy esperando para cerrar algún contrato afuera del país. Los últimos dos años estuve en Brasil y el anterior estuve en España", explicó.

"En Brasil estuve muy bien, en España también me fue muy bien, me gustaría volver a Europa pero el destino que me toque bienvenido sea. Uno trabaja día a día para mejorar y ser mejor y bueno, tratar de llegar lejos", añadió.

Gretter remarcó que las jugadoras del seleccionado reciben la "ayuda" del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), que les paga una beca.

"Es un gran paso para los deportistas, estamos muy agradecidos por eso, pero ojalá se siga trabajando para que algún día se haga profesional", sostuvo.

Solo seis de las quince preseleccionadas, incluyendo a Gretter, juegan actualmente en el exterior.