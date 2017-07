Hamilton: "Salgo cuarto y lo más seguro es que termine en esa posición"

El británico Lewis Hamilton, quien ocupará la cuarta posición en la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría de Fórmula Uno, se mostró resignado a finalizar la carrera de este domingo en esa posición.

"Salgo cuarto y lo más seguro es que termine en esa posición. Creo que terminaré la carrera en el lugar en que la empezaré", dijo el piloto inglés tras verse superado en la Q3 por los Ferrari del alemán Sebastian Vettel y del finlandés Kimi Raikkonen y por su compañero en Mercedes, el también finlandés Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton, quien mantiene una reñida disputa con Vettel por el liderato del Campeonato del Mundo -les separa un punto-, reconoció que no sabe "por qué Ferrari ha sido tan rápido" en el circuito de Hungaroring.

"Supongo que han traído una buena mejora y la realidad es que no he podido acercarme a ellos", asumió. Con un mejor giro de 1:16.693, Hamilton debió conformarse con la cuarta plaza, muy alejado del 1:16.276 que dio la 'pole' a su gran rival.

El triple campeón del mundo aseguró que los neumáticos de su monoplaza "no estaban bien equilibrados", por lo que condujo "incómodo". "He tenido que apretar mucho más allá de lo normal. En la Q2 sí me ha salido una vuelta muy buena y he intentado repetirla en la Q3, pero no he sido capaz", lamentó.

Preguntado por su estrategia que seguirá en carrera, el británico indicó que tratará "hacer una buena salida" y "esperar que algo emocionante suceda".