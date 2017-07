El mexicano Horacio Nava se sube al penúltimo tren de los Mundiales

Aunque asegura sentirse elástico y con la sensación de bienestar propia de los que están en forma, para el mexicano Horacio Nava los Mundiales de Atletismo de Londres pueden significar el inicio del fin de su carrera, lo cual le aumenta la emoción de competir en esa justa.

"Me siento tan bien como cuando hice la mejor marca de mi vida, 3h 42:51 en Rusia en el 2014, experimento buenas sensaciones en los entrenamientos y confío en una buena actuación en Londres", dijo en entrevista a Efe el deportista de 35 años.

Nava se entrena en estos días en la Sierra Madre de Chihuahua, en el norte del país, donde totaliza unos 230 kilómetros a la semana, algunos en sesiones de velocidad al borde de los mareos, de las cuales espera sacar provecho para llegar a Londres con buena velocidad.

Con tres medallas de Juegos Panamericanos, entre ellas la de oro en Guadalajara 2011, el mexicano asistirá en agosto al que puede ser el penúltimo de sus Campeonatos Mundiales, el inicio de la parte final de su carrera, y confía en mejorar los novenos lugares en ese tipo de competencia, logrados en Helsinki 2005 y Osaka 2009.

"He cumplido entrenamientos de calidad y me he sentido veloz en las repeticiones desde 1.000 hasta 2.000 metros en la altura; hace cinco años competí lesionado en los Juegos Olímpicos de Londres y ahora, sano, quiero cumplir allí la mejor competencia de mi vida.

Horacio es un caso único en el atletismo mundial, desde 2006 compite con una cirugía de corazón, después de la cual llegó a subcampeón de la Copa del Mundo del año 2010.

En Londres tendrá como rivales a los mejores del mundo encabezados por el eslovaco Matej Toth, monarca olímpico y mundial, el australiano Jared Tallent, con cuatro preseas olímpicas, y los portentosos atletas asiáticos, entre otros.

Si mejoro mi tiempo y bajó de 3:42 horas estaré en condiciones de competir de igual con los favoritos, llegaré en mi mejor forma al 13 de agosto, día de la competencia y estoy ilusionado", insiste.

El mexicano llegará a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con 38 años y es probable que después de esa competencia deje el deporte de alto rendimiento, lo cual significa que Londres marcará el comienzo de su último ciclo olímpico, y será el penúltimo de sus Mundiales antes de despedirse en Doha, en el 2019.

México competirá en Londres con 14 deportistas liderados por la subcampeona olímpica de la caminata de 20 kilómetros Guadalupe González, quien buscará una medalla y es la principal esperanza del país de subir al podio.

Entre los más destacados del resto del equipo, están, además de Nava, el subcampeón de los Mundiales de Berlín 2009 Eder Sánchez, quien buscará protagonismo en la marcha de 20 kilómetros, y el lanzador de martillo Diego del Real, cuatro lugar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

En la historia de los Mundiales México suma doce medallas, tres de oro con Ernesto Canto (1983) y Daniel García (1997) en la marcha de 20 kilómetros, y con Ana Guevara en 400 metros en París 2003, una de plata y ocho de bronce.