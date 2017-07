David Price vuelve a la lista de lesionados de 10 días, en medio de polémica

El lanzador zurdo estelar David Price volvió a tener problemas con el codo que le impidió abrir en el Día Inaugural por parte de los Medias Rojas de Boston y tuvo que volver a ser puesto en la lista de lesionados de 10 días, de acuerdo a la información ofrecida por el equipo.

Mientras, el jueves, Price ya fue sometido a una prueba de resonancia magnética en su codo de lanzar.

Price está experimentando una rigidez en su codo similar a la que sintió en los entrenamientos primaverales, de acuerdo a lo manifestado por varias fuentes periodísticas, sin que se haya podido establecer cuando reaparecieron los síntomas.

La colocación de Price a la lista de lesionados es retroactiva al martes.

Price tiene marca de 5-3 con efectividad de 3.82 en 11 aperturas desde su regreso el 29 de mayo por el problema del codo que le aquejó desde finales de febrero.

El lanzador estelar zurdo fue sometido a un MRI en ese momento e incluso llegó a viajar al complejo de entrenamientos de la NFL en Indianápolis para recibir una segunda opinión de los prominentes médicos Dr. James Andrews y el Dr. Neal ElAttrache.

La lesión fue catalogada como una distensión en la masa del flexor del antebrazo de Price, aunque él se refirió a la misma como un "desgarro en el codo" luego de su salida el 4 de julio, en Arlington, cuando trabajo ante los Vigilantes de Texas.

Desde su regreso al montículo, Price ha tenido algunos incidentes, incluyendo un asunto que recibió mucha publicidad, en el que atacó verbalmente al exlanzador, miembro del Salón de la Fama y de las transmisiones de los Medias Rojas, Dennis Eckersley, en el avión del equipo el 29 de junio.

Price se burló de Eckersley y lo maldijo en varias ocasiones durante el enfrentamiento, de acuerdo a un reporte publicado el domingo por el Boston Globe que produjo varios detalles no publicados anteriormente sobre el incidente.

Se informó que el lanzador estaba molesto por un comentario hecho por Eckersley durante la transmisión de la cadena de los Medias Rojas NESN del partido ante los Mellizos de Minnesota temprano ese día.

Durante las pasadas seis semanas, Price no ha hecho entrevistas individuales con los medios y ha limitado sus comentarios a los días en que lanza.

Tampoco se ha disculpado con Eckersley. Al serle preguntado sobre el incidente, Price dijo luego de su salida el 4 de julio, "Yo me solidarizo con mis compañeros. Cualquier consecuencia que eso tenga, no me genera problemas".

Se suponía que la salida del viernes ante los calientes Reales de Kansas City iba a ser la primera de Price desde la publicación del reporte del Globe el domingo.

Los Medias Rojas entran a la serie de tres partidos con ventaja de medio juego sobre los Yanquis de Nueva York en la División Este de la Liga Americana.

Rick Porcello se encargará de montículo el viernes ante los Reales.

El lanzador zurdo Robby Scott fue subido del equipo Triple-A Pawtucket para ocupar el lugar de Price en la plantilla de 25 jugadores.

Scott tiene efectividad de 3.75 en 38 apariciones en relevo para los Medias Rojas esta temporada, que necesitan estabilizar la rotación de abridores y darle consistencia al pitcheo.