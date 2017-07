Sigue la novela Neymar: ¿cada vez más cerca del PSG?

Pasan los días y los rumores de la salida de Neymar al Paris Saint Germain son cada vez más fuertes. El diario Sport de la ciudad de Barcelona, dedicado al cubrimiento de las noticias del club catalán, mostrará en su portada de este sábado una foto del brasileño en la que se lee el título '' traspaso inminente'', haciendo referencia a que el club español y el equipo francés ya se contactaron para cerrar la venta.

Adicionalmente, la pelea de Neymar con el nuevo refuerzo del club, Nelson Semedo, en la que se aprecia al brasileño abandonando la práctica y tirando el peto con rabia hacia el suelo, avivó aun más la polémica de su posible salida del equipo 'blaugrana'.

Por otro lado, según Sport, el técnico Ernesto Valverde ya empezó a asumir el hecho de la marcha de Neymar, al no intervenir en el inconveniente presentado en el entrenamiento y dejando el tema a un lado, consciente de que cualquier declaración puede ser contraproducente en este delicado momento.

Sus compañeros de equipo no quieren que 'Ney' se marché, y así lo han hecho saber en cada una de sus declaraciones. El capitán Andrés Iniesta, afirmó que el 11 'blaugrana' es un jugador muy importante para el equipo y no se les pasa por la cabeza no contar con el brasileño para la temporada.

Por su parte, Luis Suárez, uno de los grandes amigos de Neymar en el equipo, declaró que espera que todo se solucione pronto y favorablemente para el bienestar de su amigo.

El club francés, que ya tendría el OK del brasileño, está buscando la manera de evitar pagar los impuestos que se derivarían de la clausula que tiene el jugador (222 millones de euros). Uno de los movimientos que tiene en mente el PSG, es el de ofrecer a Di María, Matuidi y Lucas Moura.

Finalmente, se sabe que el equipo de París desembolsaría hasta 36 millones de euros en comisiones, los cuales se repartirían entre el padre de Neymar, el empresario Pini Zavahi y otros participantes de la negociación.