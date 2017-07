De la construcción a la vacunación: así funcionan algunas empresas que se quedarían con la contratación en el país

Un informe de la Auditoría General, revelado por Caracol Radio, alertó sobre una red empresarial que, a través de socios y uniones temporales, se está quedando con el 77 % de la contratación de los departamentos del país. Entre 2014 y abril de 2017 han logrado contratos por $12,2 billones.

¿Cómo operan? Tienen multiplicidad de objetos y terminan contratando, así no tengan experiencia, en todos los sectores: desde infraestructura y construcción, hasta salud, agua potable, educación y servicios agrícolas.

Encontramos que varias empresas en Colombia, por la vía de uniones temporales y consorcios, con empresas de origen regional y local, cambian y/o amplían el objeto inicial de su actividad para acceder a un mayor número de contratos.

Consultamos con expertos para conocer si esta acción es irregular. Explicaron a Caracol Radio que las leyes permiten a las empresas vincularse a cualquier actividad económica lícita y, por ende, tienen todo el derecho de participar en cualquier licitación. Sin embargo, el problema podría estar en los pliegos de condiciones.

“Que una empresa de construcción termine en proyectos de gallinas puede ocurrir, pero no debería pasar. Lo lógico es que en los pliegos se exija experiencia comprobada en el ámbito o ramo específico (…) Es decir, aunque es factible que se participe, no es razonable que el Estado contrate con este tipo de firmas. Es un indicio de que puede haber algo extraño. No tiene lógica que le asignen un contrato a una compañía que no tiene nada que ver con la obra”, explicó.

Caracol Radio investigó algunas empresas que forman parte de esa malla, tal como lo reveló a partir del análisis hecho por la Auditoría General.

De arquitectura a unidades de gallinas

La primera es la firma Construcciones Materiales y Suministros E.U., con sede en Arauca, que tiene como actividad principal las actividades de arquitectura e ingeniería. A través de un consorcio y una unión temporal, la empresa creada en 2008 ha obtenido contratos que no coinciden con el objeto para el que fue creada.

Por ejemplo, en ese departamento logró un contrato para la "implementación de unidades productivas de gallinas ponedoras en el municipio de Arauquita". (Ver primer contrato). También obtuvo otro para prestar servicios del sector salud, más exactamente en el área de mantenimiento a "equipos biomédicos de media y alta complejidad", así como prestar el servicio de "metrología médica".

Caracol Radio se comunicó con Adonías Romero, representante legal de esa firma, que explicó que “normalmente se trabaja con otras personas que tienen objetos más amplios para poder licitar. (…) Entonces, uno a veces no tiene la experiencia, pero sí tiene los indicadores económicos”.

Reconoció que no tenía mucha experiencia en la "implementación de unidades productivas de gallinas" y que no conocía del tema de mantenimiento a equipos biomédicos, sin embargo –dijo- se asoció con personas que sí tenían trayectoria.

"Esto es un juego. Por eso la ley le permite a uno hacer consorcios y uniones temporales, pues puede que una empresa no tenga absolutamente nada que ver con lo que se va a contratar, pero esa empresa puede tener un capital de trabajo de $30.000 millones. (…) La otra empresa puede tener la experiencia", argumentó.

De construcción a salud, educación y vacunación

La empresa araucana Dusard SAS, constituida en 2012, tiene como actividad principal "comercio al por mayor no especializado". Luego especifica otras actividades como las construcciones de edificios no residenciales, de obras de ingeniería civil y de carreteras y vías de ferrocarril.

Como si fuera poco esa amplitud, por medio de creación de consorcios y uniones, también ha obtenido contratos en el sector de la gestión pública, educación, cultura, deporte, social, infraestructura y agua potable y saneamiento básico.

Esta firma logró ser la proveedora para suministrar insumos químicos para el acueducto urbano en Arauquita, Arauca (Ver segundo contrato). Quedó a cargo además de la adecuación de la infraestructura del coliseo de Saravena y el mejoramiento del sistema de agua potable y sistema de alcantarillado de ese mismo municipio.

También obtuvo contratos para la construcción del centro de integración ciudadana en Ocaña (Norte de Santander), para la dotación de elementos técnicos para el "almacenamiento y transporte de vacunas en el marco del programa Ampliado de Inmunización en Arauquita (Arauca)" (Ver tercer contrato). Y por último, la empresa araucana fue elegida para construir el sistema de iluminación del escenario deportivo de Arauquita.

Caracol Radio ha intentado comunicarse con el representante legal de la entidad, Ramiro Dussán Peña, pero no ha sido posible.

De construcción a apoyar la ganadería

Por último, está la Fundación Presente y Futuro, también en Arauca, que tiene como actividades económicas -según el registro de Cámara de Comercio- desde la construcción de obras de ingeniería civil y construcción de carreteras hasta "acuicultura de agua dulce" y "actividades de apoyo a la ganadería".

A través de consorcios y uniones temporales obtuvo contratos para: mejorar la productividad agropecuaria, apoyar la gestión del acceso a vivienda digna, prestar servicios de aseo para los establecimientos educativos públicos, mejorar las instalaciones físicas del Centro Transitorio para el menor infractor e implementar "generación de ingresos y desarrollo de capacidades productivas".

Sobre esto, Elizabeth Rojas, representante legal de la Fundación, aseguró a Caracol Radio que “en ninguna parte de la Ley se prohíbe que el objeto sea amplio y en varias actividades”.