Las 80 preguntas a la Fiscalía en el caso Reficar

En plena audiencia, la defensa de los exdirectivos de Reficar pidió respuestas por parte de la Fiscalía a 80 preguntas, para aclarar la imputación de cargos por los sobrecostos de la Refinería de Cartagena.

Juan Carlos Mestre, abogado de Luis Felipe Laverde, señaló que la Fiscalía no reveló los documentos, que su cliente ha entregado y las respuestas en los interrogatorios."¿En relación con cada uno de los hechos es posible hacer una imputación sin precisiones de tiempo, modo o lugar como se hicieron ayer?", cuestionó.

Ricardo Calvete, defensor de Reyes Reinoso, dijo que la Fiscalía "habló del pago de unas facturas, que no se debieron pagar, pero no nos ha dicho cuáles son esas facturas ni cuál es la razón por la que no se han debido pagar". El abogado pidió explicaciones sobre las facturas "de gastos suntuosos o extravagantes no relacionados con el proyecto. Se cargaron a proyecto gastos de viaje, viáticos, alquiler, autos de viaje, cenas de negocio y cenas de empleados, se pagaron servicios en forma duplicada y todo eso de facturas que no conocemos, no sabemos a qué factura se refieren".

Augusto José Ibañes, defensor de Carlos Lloreda, pidió explicación sobre precisiones jurídicas de los hechos, en cuanto a la precisión, concreción y modalidad. Los abogados además pidieron las pruebas que tiene la Fiscalía "para ejercer la defensa" de sus clientes

Otros interrogantes de los abogados fueron:

¿Qué personas o cuántas, que no ingresaron a trabajar a Reficar, recibieron pagos laborales?.

¿Cuál fue el valor que se pagó? ¿cuál es la evidencia para sustentar esta situación?

Respecto a las facturas que dijo la Fiscalía, las cuales no venían adjuntas a documentos RSA, necesito saber, ¿cuáles son las facturas, número y fecha, que dicen no tuvieron soporte?

En este proyecto se produjeron más de 20 mil facturas. ¿Cuál es el saber del monto de aquellas que dicen que sirvieron para apropiarse de recursos del Estado y a qué subcontratos corresponden?

Respecto de los gastos que llaman suntuosos o extravagantes, que se pagaron con el dinero de los colombianos, si puede precisar si los conceptos de SPA y bebidas alcohólicas son parte de otros casos, ¿cuáles son esos otros casos?, ¿a cuánto ascienden esos gastos?, ¿con qué facturas se pagaron y en qué fechas?.

La Fiscalía también habló de viajes no satisfactoriamente sustentados, como estamos hablando de delito de peculado por apropiación, si fue que no se realizaron o no se sustentaron.

Respecto a cobros por mantenimiento de equipos, queremos que precise qué equipos, en qué facturas y por qué valor.