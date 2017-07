Opositores a Ortega proponen como solución al Nica Act unas elecciones libres

El movimiento opositor nicaragüense Frente Amplio por la Democracia (FAD) instó hoy al Gobierno de Daniel Ortega a que evite que la iniciativa de ley Nica Act sea totalmente aprobada en el Congreso estadounidense mediante la celebración de unas elecciones transparentes.

"La salida es celebrar elecciones nacionales y municipales libres, para elegir presidente, diputados, alcaldes y concejales al más corto plazo posible", señaló.

Para los opositores, la respuesta no debe basarse en la confrontación con Estados Unidos ni en propuestas que consideran inviables.

El movimiento denunció las posibles sanciones internacionales y su repercusión económica y humanitaria para el país centroamericano.

"Nicaragua y los nicaragüenses nos enfrentamos de nuevo, como tantas veces en el pasado, a las circunstancias de estar amenazados por sanciones internacionales debido al comportamiento de un gobierno dictatorial que se niega a garantizar elecciones libres, sin exclusión de partidos y con amplia y suficiente observación electoral nacional e internacional", añadió el grupo.

El FAD también pidió al Gobierno que aprenda las lecciones de la historia. "Ojalá que el régimen de los Ortega Murillo no cometa los mismos errores del somocismo, y no arrastre al pueblo de Nicaragua, y a su propia familia, socios y aliados, a una caída total y estrepitosa, cuyas consecuencias ya hemos vivido y no se merece Nicaragua", afirmó.

Finalmente, el movimiento opositor animó a los nicaragüenses a movilizarse. "El pueblo debe de tomar el destino de nuestro país en sus manos y presionar, trabajar y luchar para que se dé una salida pacífica, cívica y ordenada, sin esperar situaciones extremas y sin echar por tierra lo que con tanto esfuerzo ha logrado el pueblo de Nicaragua durante las últimas décadas".

La iniciativa de ley Nica Act fue aprobada este jueves en la Comisión de Relaciones exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y plantea la suspensión al Gobierno de Daniel Ortega de todos los tipos de préstamos que lleguen por la vía de los organismos financieros internacionales, salvo que se restablezcan la democracia y la transparencia en el uso de los fondos púbicos.

El FAD está integrado principalmente por disidentes sandinistas y antiguos diputados del extinto Partido Liberal Independiente (PLI, opositor) que fueron suspendidos del Parlamento por una controvertida decisión judicial.