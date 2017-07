Kuczynski se disculpa por no haber cumplido promesas de primer año de gestión

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se disculpó hoy con sus compatriotas por no haber cumplido las promesas que hizo para su primer año de gestión y ofreció que durante 2018 se recuperarán las cifras de crecimiento económico superiores al 4 % anual.

Durante el discurso que ofreció ante el Congreso con motivo del 196 aniversario de la Independencia del país, el gobernante aseguró que "enfrentó lamentablemente varios contratiempos imprevistos", como el caso de corrupción Lava Jato y el embate del fenómeno climático del Niño Costero.

"Quizá subestimé el esfuerzo titánico que eso significaría... me disculpo si fue así, no me imaginé que se juntarían en pocos meses dos acontecimientos tan graves fuera de nuestro control inmediato", dijo.

Agregó que para enfrentar el caso Lava Jato su Gobierno tuvo que poner fin "a varios contratos que implicaban miles de puestos de trabajo", pero consideró que "era más importante demostrar" que se tomaban acciones contra la corrupción.

También recordó que el embate climático de El Niño Costero, que golpeó duramente la costa norte y central del país entre diciembre y abril pasado, "causó tremendos daños".

"Debemos estar preparados, por eso la gran tarea de reconstrucción es una reconstrucción con cambios" dijo antes de señalar que su Gobierno ha destinado 20.000 millones de soles (más de 6.000 millones de dólares) a nuevas "obras eficaces, técnicamente sólidas y sin corrupción".

El mandatario reiteró que "la combinación Lava Jato y Niño Costero" le ha costado a su país un 2 % del producto interno bruto durante este año.

"En vez de un crecimiento de más de 4 % tendremos algo menos de 3 %... este ritmo es totalmente inadecuado para una economía emergente como el Perú", reconoció.

Añadió, en ese sentido, que no haber logrado buenas cifras económicas durante su primer año "constituye un gran dolor para los peruanos" y para él "individualmente".

"Como jefe de Gobierno mi obligación es prever, pero sigo siendo optimista y estoy seguro que el año que tenemos por delante será mucho mejor", dijo antes de anunciar que en 2018 se retomará un crecimiento económico superior al 4 % anual.

Consideró, además, que "el reto urgentísimo es retomar la senda del crecimiento y el dinamismo económico", por lo que se están implementando obras de infraestructura pública, un masivo programa de agua y desagüe y destrabando grandes "proyectos emblemáticos".

"El Perú agarrará ritmo otra vez, yo me encargaré de eso", prometió.

Durante su mensaje ante el Congreso, el gobernante presentó cinco proyectos de ley para facilitar las obras privadas, la creación de una autoridad autónoma del transporte en Lima y Callao, reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, promover el tratamiento de aguas residuales y fortalecer el sistema de inspección de las condiciones laborales.

"Hace un año planteamos una revolución social en el Perú, a pesar de las dificultades estamos progresando", aseveró Kucyznski antes de ratificar que al término de su gestión, en 2021, la pobreza pasará del 20 % actual a un 15 % y la pobreza extrema del 3,8 % al 1,5 % de la población.

El presidente peruano también dedicó unos párrafos a la defensa de las mujeres que son víctimas de la violencia machista, así como a manifestar su apoyo a una transición democrática en Venezuela.

Tras decir que en Perú se debe "atacar frontalmente la violencia contra las mujeres", aseguró que "la lucha de las mujeres" es su lucha.

Reiteró, además, "el esfuerzo" de su Gobierno para defender la democracia e "impedir que prosiga la descomposición de la institucionalidad en Venezuela" y anunció que se ampliará la vigencia del permiso temporal de residencia que otorga Perú a los "hermanos venezolanos".

Al término de su discurso, Kuczynski retornó al Palacio de Gobierno para presidir una ceremonia de celebración del primer año de su gestión, denominada "Una sola fuerza", y por el aniversario de la independencia nacional.