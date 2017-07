Gobierno expide resolución para resolver situación migratoria de 150 mil venezolanos en Colombia

La Cancillería expidió una resolución que ya entró en vigencia y que servirá de alivio para aquellos venezolanos que han huido de su país por la crisis que allí se vive y que sencillamente otorga permiso especial de permanencia en Colombia para que solucionen su situación migratoria.

Migración Colombia informó que en el país hay cerca de 150 mil venezolanos a pesar de que sus permisos ya vencieron, pero que no quieren regresar al vecino país por la situación que allí se vive. El permiso tendría una vigencia de 90 días que se podrá prorrogar por máximo dos años.

En una rueda de prensa se informó que para acceder a ese permiso, los venezolanos deberán cumplir con cuatro requisitos:

1. Que se encuentren actualmente en condición de turismo o de otras actividades y tienen necesidad de quedarse en Colombia una vez se venzan sus permisos.

2. Que hayan ingresado por un puesto de control autorizado sellando su pasaporte, y que en la actualidad tengan vencido el Permiso Temporal de Permanencia (PTP).

3. Estar en el territorio colombiano a la fecha de publicación.

4. No tener antecedentes judiciales y no tener una medida de expulsión o deportación vigente.

“El trámite, que no tendrá ningún costo, será habilitado a través de la página web de Migración Colombia, www.migracioncolombia.gov.co, a partir del primero (01) de agosto, y para solicitarlo, el ciudadano venezolano tendrá un plazo máximo de 90 días, luego de la expedición de la Resolución y deberá encontrarse en el territorio colombiano a la fecha de publicación de la misma, haber ingresado al territorio nacional por un Puesto de Control Migratorio habilitado con su pasaporte, no tener antecedentes judiciales y no tener una medida de expulsión o deportación vigente”, dijo Christian Krüger Sarmiento, Director General de Migración Colombia.

Así mismo dijo que muchos venezolanos están pasando por Colombia para llegar a otros países vecinos.