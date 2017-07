Municipio de Quito declara "huésped ilustre" a directora general de la Unesco

El Municipio de Quito declaró hoy "huésped ilustre" de la ciudad a la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Irina Bokova, en una ceremonia en la Sala Capitular del Convento de San Agustín.

El alcalde subrogante de la Capital, Eduardo del Pozo, le entregó a Bokova el pergamino de la Declaratoria y la escultura de la Virgen de Legarda, Símbolo de la Ciudad de Quito, en una ceremonia celebrada esta noche.

"La Unesco ha sido una luz renovadora de esperanza para el pueblo ecuatoriano y América a través de los años. Se ha cimentado como una entidad ejemplar en el concierto de las naciones del mundo", destacó Del Pozo, según un comunicado del municipio.

Luego, el alcalde subrogante agradeció a la directora internacional su dedicación y destacó que en su período como directora general de la organización ha estado marcado por "una prestigiosa línea de trabajo, talento y entrega".

Tras estas palabras, Bokova recordó que fue la ciudad de Quito la que inauguró en 1978 la lista del Patrimonio Mundial.

"Recibo este reconocimiento que para la Unesco significa un símbolo de paz y en el compromiso con la democracia, la libertad y la tolerancia", destacó.

También extendió su agradecimiento a la presidenta del Patronato Municipal San José, María Fernanda Pacheco, por su valioso aporte para la ejecución del Proyecto de Rehabilitación Sostenible e Inclusión Social del histórico Convento de San Francisco.

"Los quiteños, ecuatorianos y el mundo celebraremos en el 2018, el 40 Aniversario de la Declaratoria de San Francisco de Quito como Patrimonio Mundial de la Humanidad y es notable el carácter excepcional del Centro Histórico, que ha logrado mantenerse prácticamente intacto y también es notable su vitalidad ", destacó la funcionaria.

Además del casco antiguo de Quito, las distintas listas de patrimonio de la Unesco incluyen en Ecuador la ciudad de Cuenca, el Parque Nacional Sangay, Galápagos y el QhapÑaq Ñan (Camino del Inca), así como los patrimonios inmateriales como el sombrero de paja toquilla y la lengua zápara.

Bokovo, que se reunió a mediodía con el presidente Lenín Moreno, dedicó la tarde de hoy a recorrer tres lugares del Centro Histórico que forman parte del Patrimonio de la Ciudad: el Convento de San Francisco, la iglesia, convento y Museo del Carmen Alto y el Museo de la Ciudad.

"Para nosotros como Unesco, la ciudad de Quito es una joya del Patrimonio Mundial. Me da mucha alegría que hay trabajos de preservación y restauración y sé que la Alcaldía de Quito está muy involucrada en estos procesos, me da una muy buena impresión por lo que he visto en este recorrido", señaló la alta funcionaria tras la visita.