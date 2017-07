La Fiscalía de Panamá solicita asistencia a España por el caso Odebrecht

La Fiscalía de Panamá dijo hoy que solicitó a su par de España por las vías regulares "las diligencias" de Rodrigo Tacla, exabogado de Odebrecht, quien en una entrevista con el diario español El País implicó al presidente panameño, Juan Carlos Varela, en la trama de sobornos de la constructora brasileña.

El Ministerio Público (MP-Fiscalía) informó que solicitó a España la información "mediante Asistencia Judicial No. 15 de 7 de marzo de 2017", en respuesta a la afirmación de Tacla de que la Justicia panameña había buscado los datos por caminos informales dada "la amistad" entre Varela y el que fuera el responsable de la filial de Odebrecht en Panamá André Rabello.

Las "diligencias" de Tacla solicitadas "vía colaboración internacional a través de una asistencia judicial" eran "para ser incorporadas en la investigación 01-16, Caso Odebrecht - Suiza iniciada desde el 22 de diciembre de 2016, actuación que consta en el expediente, y que fueron remitidas a través de oficio remisorio No. 1003 de la misma fecha", añadió el MP en un comunicado este jueves.

En el marco de la investigación panameña del caso Odebrecht-Suiza el MP imputó a dos hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) por supuestamente haber recibido al menos 22 millones de dólares de la constructora brasileña que fueron congelados por el país helvético.

Tacla dijo al rotativo español que aclaró a la Justicia de ese país que estaba dispuesto a "aportar información a Panamá (...) siempre que la colaboración siguiera el cauce judicial".

"No puedo aceptar que la Fiscalía de Panamá llame a las autoridades españolas de un modo informal (extrajudicial). Cuando pedí que la colaboración de este país fuera oficial, ya no me volvieron a llamar", dijo Tacla, de acuerdo con el diario.

Añadió que la Fiscalía panameña actuaba así por "la amistad del responsable de la filial de Odebrecht en Panamá, André Rabello, con el presidente del país, Juan Carlos Varela. Quieren saber qué digo en España, qué pasos doy".

Este mismo jueves Varela tildó de "totalmente falsas" las afirmaciones de Tecla, de que recibió sobornos de la constructora brasileña y de que ha intervenido en la Justicia panameña para obstruir las investigaciones.

"En mi campaña presidencial las donaciones ya fueron públicas y la información dada sobre la empresa Varela Hermanos (de su familia) es totalmente falsa", dijo Varela a periodistas.

Añadió que la denuncia del exabogado de Odebrecht, al que la Justicia brasileña solicita por el caso de los sobornos de la constructora, es una "cosa sembrada" en la que venían trabajando "abogados en Miami", sin ofrecer más precisiones.

"Todos los temas que tienen que ver con cooperación judicial los maneja el Ministerio Público (...). Yo no puedo estar opinando en temas de una investigación y lo que toca es confiar en las autoridades del país, que tienen que dar con los responsables, recuperar el patrimonio y que se sepa toda la verdad", reiteró Varela.

Tacla se encuentra en España, donde será juzgado después de que la Audiencia Nacional rechazara su extradición a su natal Brasil, que le reclama por supuestamente lavar más de 12 millones de euros por orden de Odebrecht, lo que el abogado niega, informó el rotativo español.

La constructora brasileña admitió ante la Justicia de EE.UU. haber pagado 788 millones de dólares en 12 países, la mayoría latinoamericanos. De ese monto, 59 millones se distribuyeron en Panamá entre 2009 y 2014, cuando gobernó Martinelli y Varela era vicepresidente.

El MP panameño ha informado de que tiene abiertas 24 investigaciones sobre el caso que competen solamente a la empresa Odebrecht y a su actuación en la adjudicación de distintos proyectos ejecutados en Panamá desde 2004 hasta la actualidad, y que imputado a 36 personas, de las cuales 22 son panameñas, 13 brasileñas y una estadounidense.

El MP es blanco de duras críticas de sectores políticos y civiles panameños, que lo acusan de lentitud, falta de transparencia y subordinación al Ejecutivo en las investigaciones a Odebrecht, lo que la fiscal general, Kenia Porcell, niega.