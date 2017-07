Michael Connelly, el más leído en EE.UU con su nueva detective Renée Ballard

El escritor Michael Connelly entra esta semana directamente al número uno de los libros más vendidos en EE.UU con "The Late Show", thriller en el que abandona al investigador harry Bosch , para presentar Renée Ballard una joven policía que busca su sitio en la Policía de Los Ángeles.

En el apartado de no ficción, "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes", que cuenta la vida de sesenta mujeres que cambiaron el mundo, como Coco Chanel, Marie Curie, Frida Kahlo o Serena Williams, está entre los más vendidos en Colombia e Italia

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Die Geschichte der Bienen" - Maja Lunde (btb)

2.- "Und ewig schläft das Pubertier" - Jan Weiler (Piper)

3.- "Meine geniale Freundin" - Elena Ferrante (Suhrkamp)

4.- "Selfies" - Jussi Adler-Olsen (dtv)

No ficción:

1.- "Heilen mit der Kraft der Natur - Andreas Michalsen (Insel)

2.- "Das geheime Leben der Bäume - Peter Wohlleben (Ludwig)

3.- "Wunder wirken Wunder - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt)

4.- "Homo Deus Harari - Noah Yuval (C.H. Beck)

Fuente: "Der Spiegel"

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende (Sudamericana)

2.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins (Planeta)

3.- "Sí" - Viviana Rivero (Emece)

4.- "El fútbol, de la mano" - Eduardo Sacheri (Alfaguara)

No ficción:

1.- "Emoción y Sentimientos" - Daniel Lopez Rosetti (Planeta)

2.- "56. Lanata" - Jorge Lanata (Sudamericana)

3.- "Ser Feliz es Darse Cuenta" - Bleu Minette (Hojas del sur)

4.- "La Politica del Siglo XXI" - Jaime Duran Barba y Santiago Nieto (Debate)

Fuente: Yenny/Tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta).

2.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante).

3.- "A Fúria dos Reis" - George R. R. Martin (LeYa).

4.- "A Guerra dos Tronos" - George R. R. Martin (LeYa).

No ficción:

1.- "Na Minha Pele" - Lázaro Ramos (Objetiva).

2.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

3.- "Prisioneiras" - Drauzio Varella (Companhia das Letras).

4.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende - (Penguin Random House)

2.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins - (Planeta)

3.- "La niña alemana" - Armando Lucas - (Ediciones B)

4.- "Cien años de soledad - Gabriel García Márquez - (Penguin Random House)

No ficción:

1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli - (Planeta)

2.- "De animales a dioses" - Yuval Noah - (Penguin Random House)

3.- "Pobreza y prejuicio" - Camilo Herrera Mora (Planeta)

4.- Oscar Naranjo, el general de las mil batallas" - Julio Sánchez - (Planeta)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets).

2.- "Una columna de fuego" - Ken Follett (Plaza & Janés).

3.- "Casi sin querer" - Defreds José A. Gómez Iglsias (Frida).

4.- "1775 calles" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

No ficción:

1.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor).

2.- "Imperiofobia y la leyenda negra" - María Elvira Roca Barea (Siruela).

3.- "Ser feliz no es gratis, pero tampoco cuesta tanto" - Tamara Gorro (Martínez Roca).

4.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Late Show" - Michael Connelly (Little, Brown and Co.)

2.- "The Handmaid's Tale" - Margaret Atwood (Houghton Mifflin Harcourt)

3.- "Stillhouse Lake" - Rachel Caine (Thomas & Mercer)

4.- "Camino Island" - John Grisham (Doubleday)

No ficción:

1.- "The Subtle Art of Not Giving a F.ck" - Mark Manson (Harperone)

2.- "Devil's Bargain" - Joshua Green (Penguin Press)

3.- "The Miracle of Dunkirk" - Walter Lord (Open Road Media)

4.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (Harper)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" - Raphaëlle Giordano (Pocket)

2.- "Vernon subutex t.1" - Virginie Despentes (Lgf)

3.- "Quand sort la recluse" - Fred Vargas (Flammarion)

4.- "L'amie prodigieuse" - Elena Ferrante (Gallimard)

No Ficción:

1.- "Une vie" - Simone Veil (Lgf)

2.- "La vie secrete des arbres" - Peter Wohlleben (Arenes)

3.- "Un ete avec machiavel" - Patrick Boucheron (Des Equateurs)

4.- "Sapiens; une breve histoire de l'humanite" - Yuval Noah Harari (Albin Michel)

Fuente: Editat

ITALIA

Ficción:

1.- "Le otto montagne" - Paolo Cognetti (Einaudi)

2.- "E allora baciami" - Roberto Emanuelli (Rizzoli)

3.- "La rete di protezione" - Andrea Camilleri (Sellerio)

4.- "Tredici - Thirteen Reasons Why" - Jay Asher (Mondadori)

No ficción:

1.- "Avanti" - Matteo Renzi (Feltrinelli)

2.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori)

3.- "Storie della buonanotte per bambine ribelli" - Francesca Cavallo y Elena Favilli (Mondadori)

4.- "L'interpretazione dei sogni" - Sigmund Freud (Newton Compton)

Fuente: Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "La razón de estar contigo" - W. Bruce Cameron (Roca Trade)

2.- "Corazonadas" - Benito Taibo (Planeta)

3.- "Una siempre cambia al amor de su vida (Por Otro Amor o Por Otra Vida)" - Amalia Andrade Arango (Planeta)

4.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry (Emece)

No ficción:

1.- "De qué hablo cuando hablo de escribir" - Haruki Murakami (Tusquets)

2.- "Véndele a la mente, no a la gente" - Jürgen Klaric (Paidós)

3.- "El libro gordo de 31 minutos" - Andrés Sanhueza (Hueder)

4.- "Patria I" - Paco Ignacio Taibo II (Planeta)

Fuente: Librería Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- "A Denúncia" - John Grisham (Bertrand Editora)

2.- "Escrito na Água" - Paula Hawkins (TopSeller)

3.- "O Ano da Morte de Ricardo Reis" - José Saramago (Porto Editora)

4.- "Os Herdeiros da Terra" - Ildefonso Falcones (Suma de Letras)

No ficción:

1.- "Prisioneiros da Geografia" - Tim Marshall (Desassossego)

2.- "Chegar Novo a Velho" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books)

3.- "A Ameaça Vermelha" - Alberto Gonçalves (Matéria Prima)

4.- "Curar sem medicamentos" - Tâmara Castelo (A Esfera dos Livros)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "The Last Secret of the Deverills", Santa Montefiore (Simon & Schuster)

2.- "Sleeping in the Ground", Peter Robinson (Hodder)

3.- "All That She Can See", Carrie Hope Fletcher (Sphere)

4.- "The Late Show", Michael Connelly (Orion)

No Ficción:

1.- "Brand New Me", Charlotte Crosby (Headline)

2.- "My Sister Milly", Gemma Dowler (M Joseph)

3.- "But Seriously", John McEnroe (Weidenfeld)

4.- "The Duchess", Penny Junor (Wm Collins)

Fuente: The Sunday Times.