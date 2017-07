Una coproducción hispano mexicana en la competición oficial de San Sebastián

La coproducción hispano mexicana "El autor", dirigida por el español Manuel Martín Cuenca y con la mexicana Adriana Paz en el reparto, competirá por la Concha de Oro del 65 Festival de cine de San Sebastián (norte), que se celebrará del 22 al 30 de septiembre.

Es uno de los tres títulos anunciados hoy para la competición oficial de este festival, en la que también estarán las españolas "Handia", dirigida por Aitor Arregi y Jon Garaño, y "Life and nothing more" ("La vida y nada más"), de Antonio Méndez Esparza

Es el segundo largometraje de Méndez Esparza, un cineasta español que triunfó en la Semana de la Crítica de Cannes con su ópera prima, "Aquí y allá" (2012), una historia sobre la emigración mexicana a Estados Unidos.

Son los tres primeros títulos desvelados de una sección oficial cuyo programa completo se irá conociendo a lo largo del mes de agosto, según anunció hoy en Madrid el director del festival, José Luis Rebordinos, en la presentación de las producciones españolas de la 65 edición del festival.

De la sección Horizontes Latinos se anunciaron dos títulos que cuentan con coproducción española.

Por un lado "Una mujer fantástica", del chileno Sebastián Lelio ("Gloria), que cuenta con un amplio reparto que incluye a Luis Gnecco, Daniela Vega, Francisco Reyes o Paulina García, nombres habituales en la filmografía del realizador.

Y "La educación del rey", ópera prima del argentino Santiago Estéves, que el año pasado se llevó los dos premios de Cine en Construcción, protagonizada por Germán de Silva, Matías Encinas y Jorge Prado.

La chilena Marialy Rivas ("Joven y alocada") es la única representación femenina en el listado anunciado hoy. Irá a Nuevos Directores con "Princesita", una coproducción argentina, chilena y española, con Sara Caballero, Marcelo Alonso y María Gracia Omegna en el reparto.

En esa misma sección estará el documental sobre el fotógrafo Alberto García Álix, "La línea de la sombra", dirigida por Nicolás Combarro, comisario de los proyectos más significativos de la última década del artista que mejor retrató la 'movida madrileña' de los años ochenta.

También habrá acento latinoamericano en la sección Perlas, que presenta grandes películas ya estrenadas en otros festivales.

En este caso se ha seleccionado "Loving Pablo", la película sobre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar dirigida por el español Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, que tendrá su estreno en la Mostra de Venecia.

El filme, que cuenta el ascenso y caída de Escobar (Bardem) y la relación sentimental que mantuvo entre 1982 y 1987 con la periodista y popular presentadora de la televisión de ese país Virginia Vallejo (Cruz), se proyectará en el Velódromo de la ciudad, un enorme espacio con capacidad para 3.000 personas.

Y que acogerá también las proyecciones de "Operación Concha", una coproducción hispano-mexicana dirigida por Antonio Cuadri, con Jordi Mollá, Karra Elejalde o la mexicana Mara Escalante, y "Fe de etarras", de Borja Cobeaga.

Asimismo, habrá una proyección especial de "La cordillera", una coproducción de Argentina, España y Francia dirigida por el argentino Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Érica Rivas, Daniel Giménez-Cacho, Alfredo Castro o Paulina Rivas.

Un evento enmarcado en la entrega del Premio Donostia a su protagonista, Ricardo Darín, que en el filme interpreta al presidente de Argentina y que recibirá el reconocimiento de honor del festival en una gala que se celebrará el 26 de septiembre.

Fuera de competición pero dentro de la sección oficial se ha programado, por primera vez, una serie de televisión, "La peste", dirigida por Alberto Rodríguez ("La isla mínima").

También fuera de la competición se proyectarán "Marrowbone (El secreto de Marrowbone", de Sergio G. Sánchez, y "Morir", de Fernando Franco.

Y en Zabaltegi, la segunda sección en importancia de San Sebastián, habrá otra serie de televisión, "Vergüenza", de Juan Cabestany y Álvaro Fernández Armero, que se podrá ver completa pues se exhibirán sus diez capítulos.

También en esa sección competirá el documental "Saura(s)", en el que Félix Viscarret aporta su particular visión sobre una de las grandes figuras del cine español, Carlos Saura.