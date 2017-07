Oca: "Ya estamos de vuelta a la elite"

El seleccionador español de waterpolo Miki Oca se ha mostrado muy satisfecho con la plata conseguida por su equipo en el Mundial, una competición que ha servido para que su conjunto "esté de vuelta a la elite".

"Después de perder una final te quedas con una sensación diferente, de que puedes ganar, pero estamos muy contentos. Hay que estar muy satisfechos, porque el equipo ha rendido muy bien y conseguir una plata en un mundial es una cosa muy difícil por lo que quiero felicitar y hacer un reconocimiento a las chicas que han sido unas auténticas guerreras", ha comentado.

Oca ha comentado que es una gran noticia que el equipo esté de vuelta a la elite, ya que España no ganaba una medalla en una gran competición desde que se hiciera con el oro en el Europeo 2014.

"Esta plata es estar de nuevo en las medallas lo que significa que tenemos chicas con talento y eso nos tiene que dar ánimo e impulso para el futuro", ha indicado.

El técnico, además de alegrarse enormemente por el subcampeonato, ha dicho que se pueden hacer muchas lecturas de este Mundial. "Una de ellas es que queda claro que hay jugadores jóvenes que están empujando fuerte y nos animan a seguir trabajando. Además las que están demuestran que tienen nivel para estar en un campeonato del Mundo", ha asegurado.

En cuanto a la final, Oca ha dicho que España ha aguantado dos cuartos disputando el partido. "En el tercero han abierto una brecha grande y ya no nos hemos podido volver a enganchar. Estados Unidos ha hecho un grandísimo partido. Son un equipo muy potente con muchos puntos fuertes", ha añadido.

Además de la plata, el equipo tuvo dos reconocimientos individuales, ya que Laura Ester fue elegida mejor portero del Campeonato y Paula Leitón, mejor boya.

"Me acabo de enterar que me han elegido como mejor boya del torneo", ha dicho la joven de 17 años. Leitón ha dicho que el equipo está "muy contento", aunque al principio cuesta, porque "quieres el oro y no sabes apreciar lo conseguido".

Sin embargo, Leitón ha admitido que "en cuanto ha acabado el partido, te subes al podio y ves que tienes una plata en un Mundial", entonces " te das cuenta del esfuerzo que hemos hecho todo el verano y el gran equipo que hemos construido".

"Hemos creído en el partido incluso cuando íbamos siete goles abajo, porque tienes tantas ganas de hacerlo bien que lo das todo hasta el ultimo momento y lo ves posible", ha opinado.

Leitón ha admitido que esta es su primera gran competición con el equipo absoluto y que le ha supuesto "una gran responsabilidad y también un gran orgullo" sustituir como boya a Maica García.

"He cogido mucha experiencia en este torneo. Además Maica nos ha estado apoyando en todo el momento, hemos hablando mucho estos días, porque yo soy la boya peque y siempre me está dando consejos", ha comentado.