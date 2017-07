Sergio Rodríguez: "Hubo interés del Real Madrid"

El base español Sergio Rodríguez compareció en el acto de presentación de la selección española de baloncesto para el Europeo que se disputa en Finlandia, Israel, Rumanía y Turquía y aseguró que el Real Madrid contactó con él para volver al club: "Hubo interés del Real Madrid".

Sergio Rodríguez explicó que la oferta del Real Madrid llegó a principios de verano y que prefirió esperar las ofertas de los equipos NBA, por lo que el Real Madrid completó su plantilla sin él: "Mi agente tuvo conversaciones con el Real Madrid y fue un momento complicado. Yo sabía que esperar a la NBA iba a retrasar mi decisión. Hubo interés de Real Madrid pero esperé a la NBA y luego ya tenían el equipo hecho", declaró.

El objetivo prioritario de Sergio Rodríguez era quedarse en la NBA pero no le convencieron las ofertas que le llegaron: "Hubo ofertas de la NBA pero no me daban la estabilidad que yo necesitaba en este momento. Jugar en la NBA es un sueño pero en el momento en el que estoy y en el que está la NBA no era lo más conveniente quedarme con un año de contrato por si no podía desarrollarme como jugador o por si me lesionaba y no podía firmar otro contrato el siguiente verano", aclaró.

El base español se mostró contento de poder jugar para el CSKA de Moscú: "Después de ver cómo se iba dando el mercado las sensaciones desde Estados Unidos no eran buenas y estoy contento de poder jugar en el CSKA de Moscú".

Sergio Rodríguez se dirigió a la gente a la que no le sentó bien su marcha al CSKA de Moscú tras haber jugado en el Real Madrid: "También ha habido mucha gente que se lo ha tomado bien. Al final hay que saber bien las historias y saber cómo funciona todo. La oportunidad de ir al CSKA de Moscú y luchar por todos los títulos era muy importante para mí".

Además, Sergio Rodríguez analizó el Europeo y se mostró con ganas de empezar a competir: "Llevo mucho tiempo de vacaciones a pesar de que he estado entrenando y tengo ganas de sentir la adrenalina que te da jugar con España".

"Siempre que estás aquí vas a por el oro. Estar en este grupo es una gran noticia. El ambiente es muy bueno y cada verano acaba con buenas sensaciones así que es un orgullo estar aquí y daremos todo para revalidar el título", declaró respecto al objetivo de España en el Europeo.