Dan Martin corrió doce etapas del Tour con dos vértebras rotas

El ciclista irlandés Dan Martin (Quick-Step Floors), sexto en la clasificación final del reciente Tour de Francia, ha descubierto mediante pruebas médicas que corrió las doce últimas etapas con dos vértebras fracturadas.

Martin sufrió una caída en el descenso del Mont du Chat, en un incidente de la novena etapa en el que la peor parte se la llevó el australiano Richie Porte, que tuvo que abandonar.

"Durante el Tour no tuve ningún problema mientras competía, pero fuera de la bici no me encontraba demasiado bien, así que esta semana me he hecho un escáner y me he enterado del problema", explicó Martin en un comunicado.

El combativo ciclista irlandés lamenta no poder participar en la Clásica de San Sebastián. "A fin de afrontar mis futuros objetivos en buenas condiciones, es mejor que me tome un descanso para dejar que la fractura se cure. No hay nada que yo pueda hacer, salvo descansar y prepararme para la última parte de la temporada".

Como jefe de filas del Quick-Step Floors en la carrera vasca, que se disputa este sábado, ejercerá el belga Philippe Gilbert, que ya está recuperado de la gastroenteritis que padeció en la última semana del Tour.