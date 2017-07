No desmerezco al 'Tecla' Farías, pero no es lo que buscamos: Gregorio Pérez

Gregorio Pérez, técnico de Independiente Santa Fe, descartó la llegada del delantero Ernesto “Tecla” Farías, quien dejó al América hace un par de semanas.

En medio de la necesidad de contratar un atacante, varios han sido los nombres que han acercado al equipo y otros en palabras del propio entrenador son especulaciones.

Yo no sé quién anunció a Farías porque en ningún momento a mí me mencionaron a Farías, lo que pasa es que hay gente interesada y queda como si uno pidiera el jugador. Han llegado varios nombres, yo no desmerezco a Farías, pero no es lo que buscamos para Santa Fe”.

Independiente Santa Fe busca con urgencia un delantero tras la lesión de Damir Céter y Denis Stracqualursi. Además la ausencia de Wilson Morelo en la Copa Sudamericana, obliga a los directivos a la búsqueda de un nuevo jugador.

Humberto Osorio Botello, quien venía actuado con el club, ya superó la lesión y podría ser inscrito por Independiente Santa Fe