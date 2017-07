Óscar García: "Con Neymar la liga francesa tomaría otra dimensión"

El español Óscar García se crió a los pechos de Johann Cruyff y esta temporada ha sido contratado por el Saint-Etienne para aplicar esa filosofía en el club más laureado de Francia, un campeonato que, a juicio del técnico, "gana cada año en interés" y "tomaría otra dimensión" si finalmente el PSG ficha a Neymar.

París, 28 jul (EFE).- El español Óscar García se crió a los pechos de Johann Cruyff y esta temporada ha sido contratado por el Saint-Etienne para aplicar esa filosofía en el club más laureado de Francia, un campeonato que, a juicio del técnico, "gana cada año en interés" y "tomaría otra dimensión" si finalmente el PSG ficha a Neymar.

"A mí me gustaría que se quedara en el Barcelona porque sigo siendo aficionado del Barça", afirma en una entrevista con Efe el entrenador que considera que el posible fichaje de la estrella brasileña no es más que el síntoma del crecimiento del campeonato galo.

Llegue o no Neymar al PSG, Óscar García cree que "este año la liga francesa va a dar un paso adelante para ser una de las mejores de Europa", porque además del club de la capital, otros han incrementado la inversión.

"Hay equipos que se están gastando cantidades enormes de dinero, están llegando jugadores de muchísima calidad y también entrenadores", asegura el entrenador.

Pero el excanterano del Barcelona no duda en considerar que "si llega Neymar será una liga más seguida".

En poco más de un mes al frente del equipo verde, Óscar ha tenido poco tiempo de visitar la ciudad ni de admirar su palmarés, en el que 10 ligas y 6 Copas de Francia atestiguan un pasado glorioso.

El entrenador conocía ese pasado cuando fichó por el Saint-Etienne, pero también "las limitaciones actuales del club", que aunque tiene "una de las aficiones más numerosas y más fieles" del fútbol francés, no cuenta con un presupuesto para aspirar a reabrir la sala de trofeos.

"Va a ser más difícil que el año pasado porque hay equipos que se están gastando mucho dinero. Vamos a luchar para dar la sorpresa y estar lo más arriba posible. No podemos competir con ellos a nivel económico, lo intentaremos a nivel futbolístico", asegura.

Óscar no se fija objetivos y prefiere asegurar que su labor consiste en instalar un estilo en el Saint-Etienne, "crear algo, ser recordado por haber introducido un cambio en la forma de jugar del club".

Dejar en la ciudad del centro de Francia la huella de Cruyff pasa por que el modesto Saint-Etienne fiche a jugadores del perfil que ha pedido su nuevo entrenador, que tardan en llegar.

"Sin ellos será más difícil o más lento, veremos si hay paciencia. Nosotros tenemos la ilusión", afirma el preparador, que no quiere desvelar los nombres de los jugadores que ha pedido, pero que no oculta que responden al perfil de "jugones".

"Estoy más tranquilo cuando tengo la posesión y más si es lejos de nuestra portería. Pero para hacerlo necesitas un prototipo de jugadores que ahora no tenemos", asegura.

Óscar es consciente de que "hay muchos equipos que quieren jugar como el Barça" pero que ese marchamo no se compra, se adopta a base de años trabajando en forjar un estilo.

"No todo puede cambiarse de la noche a la mañana. Se necesita tiempo. Es un desafío para nosotros", asegura.

El entrenador compartirá campeonato con su compatriota Unai Emery, en el banquillo del PSG, pero también con Andoni Zubizarreta, director deportivo del Olympique de Marsella.

"He estado en el extranjero, en varias ligas, y he comprobado que el nivel del entrenador español es altísimo", asegura el técnico, que ha pasado ya como técnico por las competiciones inglesa, israelí y austríaca, cuyas dos últimas ediciones consiguió con el Red Bull Salzburgo.

Aunque en su mente siempre está el Barcelona: "Está al alcance de pocos entrenadores. Que mi nombre se haya relacionado con eso me llena de orgullo porque no llevo tanto entrenando y se me ha puesto junto a entrenadores consagrados".