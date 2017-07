El español Víctor Vázquez se declara "adaptado y feliz" en el Toronto

El centrocampista español Víctor Vázquez, que juega su primera temporada en la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) con el FC Toronto, se declaró "adaptado y feliz" en el club canadiense en el que se ha convertido en gran socio de Michael Bradley y Jozy Altidore.

Vázquez, de 30 años, formado en la cantera del Barcelona, es el jugador que más y mejor les da asistencias de gol tanto a las dos estrellas del Toronto y la selección estadounidense, como al italiano Sebastian Giovinco.

Tras haber perdido la final de la MLS del 2016 por penaltis ante los Sounders FC de Seattle, el FC Toronto quiso reforzar su juego en el centro del campo y el elegido fue Vázquez, que llegó procedente del Cruz Azul mexicano en el que solo jugó una temporada.

"Creo que me siento en deuda con el Cruz Azul porque no pude aportar todo lo que deseaba, pero ahora estoy en la nueva experiencia profesional y trato de concentrarme al máximo", declaró Vázquez, tercer español que milita este año en la MLS.

"Me siento ya muy adaptado al fútbol de la MLS, que cada vez tiene más nivel", aseguró.

Vázquez reconoció que su formación en el Barcelona le sirve muchísimo porque le permite tener una adaptación fácil donde juegue, dado que tiene los fundamentos y eso es muy valioso.

"En Toronto me siento muy a gusto y creo que estamos orgullosos y felices de lo que hacemos", destacó Vázquez. "Cada día el equipo está más mentalizado para luchar por tener la mejor marca de la liga y de momento estamos ahí arriba".

Vázquez, que es uno de los mejores pasadores de la MLS, ya registra 10 asistencias y comparte liderato en este ítem con el colombiano Michael Barrios, del FC Dallas, y el brasileño Alex, del Dynamo de Houston

"Todos dentro del equipo han sido muy buenos conmigo en cuanto al apoyo que he recibido y eso me ha permitido adaptarme de inmediato, sabiendo cada uno lo que tenemos que hacer en el campo", explicó Vázquez.

"Mi misión es la de hacer que el equipo tenga más oportunidades de gol, aunque como es lógico siempre que tenga la oportunidad de marcar lo haré".

El pasado 19 de julio su gol de penalti hizo posible el empate a 2-2 que el FC Toronto consiguió ante el New York City, donde milita su compatriota el delantero David Villa, que también marcó de penalti, y al que alabó por el gran rendimiento que tiene en la MLS.

"Al no estar en el campo Altidore ni Giovinco, está designado que yo sea el que tire los penaltis y por eso lo hice", explicó Vázquez. "Se trata de que hacer siempre lo mejor para el equipo y esa es la filosofía que tenemos dentro de la plantilla".

Vázquez admite que jugar al lado de profesionales como Altidore, Giovinco y Bradley, es un lujo que le ayuda también a crecerse y a ser mejor profesional.

"Me llevo muy bien con todos ellos tanto dentro como fuera del campo, pero especialmente con Bradley, quien me ha ayudado muchísimo a la hora de conseguir una mejor adaptación", destacó Vázquez. "Ahora ya sé lo que cada uno hace en el campo y también ellos me conocen por lo que todo es más fácil".

Vázquez reconoce que el nivel de la MLS todavía no está como el de otras ligas, pero la llegada de nuevos jugadores de calidad le va a permitir mejorar.

"Lo bueno de esta liga es que hay más igualdad entre todos los equipos y eso te permite que cualquiera puede conseguir la victoria", valoró el jugador español. "Lo anterior significa que el interés por la competición se mantenga todo el tiempo".

En cuanto a su estancia en Toronto la considera muy positiva tanto a nivel deportivo como en el personal, dado que su familia se ha adaptado perfectamente al estilo de vida que se da y en el campo cada vez se siente más realizado con lo que hace.