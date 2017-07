Sindicato futbolistas chilenos levanta llamado huelga para este fin de semana

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) levantó hoy el llamado a huelga para este fin de semana, situación que se había originado por la negativa de un club de pagar su cuota de incorporación a Primera B.

"El fútbol chileno no puede parar porque un presidente no quiere pagar", enfatizó hoy el titular del Sifup Gamadiel García, en alusión al representante del club Barnechea Armando Cordero, quien no se presentó ante el rector del fútbol chileno para intentar buscar una solución.

El sindicato había anunciado la opción de movilizarse en caso de no obtener una respuesta positiva ante el conflicto de Barnechea, equipo al que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) había decidido marginar de la próxima temporada.

Sin embargo, durante esta jornada el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) determinó que el mencionado equipo puede participar en el campeonato de Primera B, además de suspender el cobro de cualquier suma de dinero a la institución.

"La Asociación Nacional de Fútbol Profesional debe permitir que Barnechea pueda participar en el Torneo del Fútbol Chileno, en Primera B", subraya parte del texto.

De este modo, el torneo chileno dará este viernes el pistoletazo de salida con el partido entre San Luis y Huachipato.