Gobierno pide no difamar a la Policía que colabora en extracción de caletas de las Farc

Lo hizo a través de la cuenta en Twitter y en respuesta al diputado de la asamblea de Antioquia Roque Arismendy, quien a través de esta misma red social publicó una foto, en donde se ve a unas personas con armas y botas pantaneras acompañando a funcionarios de la ONU.

El diputado en su Twitter señaló “Apague y vámonos @ONU custodiada por Farc en Pto Leguizamo”.

El ministerio de Defensa aclaró que quienes están acompañando a los funcionarios de la ONU son un subteniente y un patrullero adscritos a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP, que están realizando labores de protección en una operación de extracción de caletas en Puerto Leguizamo, en el Putumayo.

Explica el ministerio de la Defensa que el uso de botas pantaneras obedece a las condiciones del terreno y por ello pidió en respuesta al diputado Arismendy pidió no calumniar, no mentir, no difamar.

Acá los tuits del ministerio de Defensa:

A quienes desinforman: Los policías que aparecen en foto pertenecen al grupo de protección de la UNIPEP. No calumniar, no mentir, no difamar pic.twitter.com/iBM5fvZ3t6 — Mindefensa Colombia (@mindefensa) 26 de julio de 2017

A quienes desinforman: Uniformados que aparecen en foto son el subteniente Gustavo Mora y el patrullero Cleiver Céspedes Uribe de UNIPEP pic.twitter.com/Jf9Mtm6JKF — Mindefensa Colombia (@mindefensa) 26 de julio de 2017