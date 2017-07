Mujica dice que comentarios sobre Sendic presionan a órganos de decisión

El expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) dijo hoy que los comentarios que se están haciendo sobre el actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic, son una forma de presionar a los órganos que se pronunciarán acerca de sus gastos con la tarjeta corporativa de la petrolera estatal, Ancap.

"Los comentarios que se hacen de afuera son formas indirectas de presionar. No me parece correcto ese camino, yo no lo acompaño", sostuvo el actual senador al medio local Telemundo.

Mujica aseguró que existe una "nube de comentarios" y que darle trascendencia a estos es un error de procedimiento.

En Uruguay se desataron una serie de rumores en las últimas horas acerca de la continuidad de Sendic al frente de su cargo mientras se espera que se pronuncien tanto la Junta de Transparencia y Ética Pública como el Tribunal de Conducta Política del oficialista Frente Amplio (FA) sobre sus gastos con la tarjeta de Ancap.

"Pienso que no se debe presionar a los organismos que tienen que laudar. Hasta que laude la Justicia, los comentarios están de más, son formas indirectas de presionar", afirmó Mujica.

El vicepresidente es foco de atención desde que en junio el semanario Búsqueda divulgó un informe donde se detallan las compras realizadas por él con una tarjeta corporativa durante su gestión al frente de la petrolera estatal.

En dicho informe se detallan algunas compras que abarcan gastos en ropa, joyas y electrónica, sumando un monto de 3.420 dólares en el exterior y de 29.493 pesos uruguayos (unos 1.037 dólares) dentro del país, de las cuales se investiga su carácter personal.

Otra senadora que se manifestó fue la oficialista Mónica Xavier, quien dijo que esta es una dificultad que al FA le duele mucho en el plano político.

"Los frenteamplistas tenemos una guía de comportamiento en la función pública y habrá que evaluarlo", agregó.

"Nosotros nos pronunciamos en función de los valores que siempre hemos defendido, no del caso en particular. Si el caso amerita habrá que evaluar cuál es la mejor salida, pero no nos vamos a anticipar antes de tener la información de los organismos correspondientes", continuó Xavier.

Por otra parte, Susana Andrade, diputada oficialista del mismo sector político que Sendic, la Lista 711, publicó en la red social Twitter una serie de comentarios en apoyo al vicepresidente, a quien calificó de actor político de incidencia a nivel regional.

"¿Qué sentiríamos si fuéramos acosados de la forma que lo está siendo el compañero Raúl Sendic?", continuó.

Además, calificó de deplorable la actitud de algunos sectores que "solo aparecen públicamente para atacar a compañeros" y les pidió que busquen una "razón positiva" y "útil" de existir.

Sendic declaró hoy que seguirá al frente de sus "responsabilidades" y que cuando se pronuncie la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio tomarán "con serenidad, las decisiones que haya que tomar".

Además aseguró que no tomará "ninguna decisión sobre las versiones de prensa o supuestas filtraciones que puedan existir para prensa o análisis de determinados periodistas".