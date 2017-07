Siento que nos están aislando del mundo: venezolanos sobre cancelación de vuelos de Avianca

Es el caso de Saida Torres, quien junto con su familia tuvo que esperar más de nueve horas para que fuera reubicada en otra aerolínea que viajara a Venezuela.

"Esto es terrible puesto que desde ayer nos tienen desde la 11:30 de la noche con dos menores de edad esperando y hasta ahora no hemos conseguido respuesta alguna y con esto de cancelar vuelos siento que nos están aislando del mundo", indicó Saida, quien tenía su vuelo programado con Avianca.

Por parte María Isabel García, su dolor de cabeza se debe a que la aerolínea extravío su maleta y no ha podido se reubicada en otro vuelo. "Cuando llegué aquí Avianca asistió, pero se me hizo difícil cuando veo las pantallas y mi vuelo aparece cancelado, ahora el problema es que no me aparece la maleta y se me ha hecho difícil llegar a Venezuela".

Según funcionarios de Avianca, en promedio dos vuelos diarios eran despachados con destino a Venezuela